Oliete se sitúa como referente en recuperación de variedades tradicionales de legumbres

El municipio de Oliete se ha situado como ejemplo de innovación y desarrollo rural para el proyecto de recuperación y valorización de variedades tradicionales de legumbres aragonesas liderado por el Grupo Operativo PROLEGARA. Así se puso de manifiesto durante la II Jornada sobre Legumbres Singulares de Aragón, una cita que permitió enseñar el trabajo que se desarrolla en el territorio para impulsar modelos innovadores vinculados a la agricultura.

Los asistentes visitaron varios de los espacios y parcelas donde se desarrollan algunos de los ensayos y actuaciones vinculadas al proyecto, conociendo de primera mano el trabajo realizado por las entidades participantes.

En su intervención, Víctor Vidal, gestor agrario de Apadrinaunolivo.org destacó que «en esta anualidad de Prolegara estamos ya en la fase de multiplicación para ir teniendo gran cantidad de semillas de variedades recuperadas para poder ir entrando ya en cosecha y mercado al año que viene».

El encuentro reunió a agricultores, investigadores, entidades sociales, profesionales del sector agroalimentario y representantes institucionales para compartir experiencias y conocer los avances alcanzados. Concretamente, se presentaron los resultados obtenidos durante los dos primeros años de trabajo del proyecto, y se reflexionó sobre las oportunidades que estos cultivos ofrecen para la biodiversidad agrícola, la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo económico del medio rural.

El coordinador de PROLEGARA y responsable de Gardeniers, Joaquín Arqué, destacó que “esta segunda jornada nos permite comprobar cómo el trabajo realizado durante los dos últimos años empieza a dar resultados. PROLEGARA ha conseguido reunir a agricultores, investigadores, entidades sociales y profesionales en torno a un objetivo común: recuperar variedades tradicionales de legumbres aragonesas y generar nuevas oportunidades para el medio rural a través de la innovación y la colaboración»

Durante la mañana, representantes de las entidades que integran el Grupo Operativo PROLEGARA, Gardeniers, Apadrinaunolivo.org, Mensa Cívica, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Fundación para la Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA), compartieron los principales avances alcanzados por el proyecto desde su puesta en marcha en 2024.

La jornada contó también con la participación de Ismael Ferrer, divulgador y director gastronómico del Centro de Innovación Gastronómica de Aragón (CIGA), quien impartió la ponencia principal bajo el título Educación y cultura en torno a las legumbres. Durante su intervención, Ferrer abordó el papel de estos alimentos en una alimentación saludable y sostenible, así como su relevancia cultural y gastronómica.

Destacó que “nadie va a comprar lo que no conoce. Por lo tanto, es una responsabilidad y compromiso individual conocer, divulgar, consumir y saber el papel que tienen las legumbres en el panorama alimentario”. En este sentido, resaltó que “la salvaguarda, diversidad y cultivo de legumbres es una acción muy valiosa para hacer frente a las necesidades alimentarias en el planeta tierra. La legumbre actúa en beneficio del interés colectivo por la salud de las personas, de la tierra y del planeta”.

Un proyecto para recuperar patrimonio agrícola

Desde su puesta en marcha, PROLEGARA trabaja para identificar, conservar y recuperar variedades tradicionales de legumbres aragonesas que han ido desapareciendo progresivamente de los cultivos. Para ello cuenta con la colaboración del CITA Aragón, que custodia un importante banco de germoplasma con semillas autóctonas.

Los trabajos desarrollados en el marco del proyecto permiten analizar el comportamiento agronómico de estas variedades y estudiar sus posibilidades productivas, nutricionales y comerciales, facilitando a agricultores y productores información clave para valorar su incorporación a las explotaciones.

Cristina Mallor, investigadora del CITA Aragón, explicó que “desde el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA seguimos avanzando en la recuperación y valorización de las legumbres singulares de Aragón. En 2026 estamos multiplicando 8 variedades locales en nuestras instalaciones y hemos suministrado semillas de 16 variedades a los productores del proyecto. Además, hemos analizado la composición nutricional de 20 variedades cultivadas la campaña anterior, identificando materiales de especial interés por su contenido en proteína, fibra y minerales”

La Vaina, una nueva herramienta para los productores

Uno de los hitos presentados durante la jornada ha sido la evolución de La Vaina, una asociación de productores de legumbres de Aragón impulsada al amparo de PROLEGARA. «Es el resultado de un trabajo colectivo con diversos agentes que han apostado por recuperar y dar valor a las legumbres singulares aragonesas. Desde Mensa Cívica consideramos fundamental consolidar una estructura propia que dé continuidad al trabajo de PROLEGARA, impulsando una producción sostenible, abrir mercado y defender los intereses del sector ante las administraciones y la sociedad», explicó Paola Hernández, técnico de Proyectos en Mensa Cívica.

El Grupo Operativo PROLEGARA es un proyecto impulsado por Gardeniers, Apadrinaunolivo.org, Mensa Cívica, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Fundación para la Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA). La iniciativa se desarrolla entre 2024 y 2027 en las tres provincias aragonesas con el objetivo de recuperar biodiversidad agrícola, generar nuevas oportunidades para el sector productor y fomentar sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.