Olona asegura «diálogo» y «consenso» en el nuevo diseño del operativo de prevención de incendios

¿Qué tipo de cambios y mejoras se van a introducir en el nuevo modelo de cuadrillas con el rediseño del operativo de extinción de incendios de Aragón? «Ninguno que no entre en el diálogo», así de tajante ha sido la respuesta del Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, al diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, en la sesión Plenaria de este viernes en las Cortes de Aragón.

En una nueva interpelación sobre este tema, Olona ha recalcado que «cualquier mejora requiere cambios» a la vez que Domínguez le ha recriminado que esta reforma del operativo atiende «a intereses partidistas», y no a los intereses de Aragón. Es más, ha pedido el cese del director general de medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y le ha acusado de «reunirse con quien quiere» al desatender la petición de comarcas y ayuntamientos muy críticos con la posible reagrupación de cuadrillas forestales, tal como ha denunciado el diputado. «Ha habido personas del territorio que están afectados y con los que no se ha reunido. Tanto ayuntamientos, como diputaciones y comarcas han puesto el grito en el cielo. Al ser un tema complejo primero se habla y después se aborda. Aquí no hay más que intereses políticos», le ha acusado Domínguez. Al respecto Olona ha argumentado que se han creado «muchas inquietudes», básicamente por las «filtraciones del trabajo que se está haciendo» pero que «nunca se ha dado por terminado».

A su vez el consejero ha recriminado al diputado de Ciudadanos que reduzca el proceso a «términos tan sencillos». Ha dicho que es incorrecto entender los borradores como definitivos y que en este proceso se tiene «la obligación legal» de atender más allá de la voluntad de mejorar, a las normativas vigentes. Ha defendido además la labor del director general: «El señor Bayona hace lo que tiene que hacer, plantear mejoras y estudiar propuestas. Lo que es incorrecto es sacar como definitivas unas filtraciones», ha argumentado.

El Consejero de Agricultura ha recalcado que el modelo actual es «susceptible de mejora» insistiendo en su compromiso por la vía del «diálogo, el acuerdo y el consenso». Tal como ha dado cuenta en la sesión plenaria se ha constituido una mesa técnica en el ámbito sindical donde se han definido una serie de puntos, como por ejemplo dar cauce de participación a la reorganización del operativo.

El consejero ha reconocido además que «ningún alcalde quiere que desaparezcan cuadrillas de su municipio» y que «eso es comprensible». Sin embargo, ha advertido: «Si queremos hacer mejoras algo habrá que cambiar».

También el diputado del Partido Popular, Antonio Romero, ha interpuesto al Consejero su propia pregunta respecto a la modificación del operativo, denunciando que el proceso se inició «desde la prepotencia y la imposición y sin diálogo». Ante la necesidad de un «amplio acuerdo político» en el territorio Romero ha exigido la participación de todas las partes implicadas.