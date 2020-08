Once colectivos «celebran» la retirada de la iniciativa Maestrazgo-Els Ports

Continúan sucediéndose las reacciones tras conocer la retirada del proyecto Maestrazgo-Els Ports por parte de la Fundación Global Nature. Once colectivos y plataformas de las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona secundaron el domingo una declaración a través de la cual aseguran «celebrar con prudencia» la retirada de la iniciativa The Three Kingdoms of Spain, promocionado como Maestrazgo Els Ports -MeP- y denominado popularmente como el ‘Yellowstone Español’. Detrás de esta declaración, rubricada de forma simbólica en la montaña del Tosal del Rei de los Puertos de Beceite, se encuentran la firma de la Plataforma No al Yellowstone Europeo, la Aplec dels Ports, Asociación cultural Gat i Gata per la Mata, Asociación les 4 denes d’Ares del Maestrat, Associació per la Recuperació de la Tinença, Centre d’Estudis dels Ports, Club de Muntanya la Roca Parda de Cinctorres, Fòrum de la Nova Ruralitat, Maestrat Viu y Salvem lo Montsià.

Los once firmantes aseguraron «lamentar» que la renuncia que la semana pasada anunció Global Nature a la futura captación de fondos para generar proyectos en el territorio, se sustente en la oposición de colectivos, representantes electos y formaciones políticas, cuando, tal y como manifestaron los colectivos y plataformas firmantes, los motivos han estado, a su juicio, ampliamente argumentados. Denunciaron además «la falsedad» de las acusaciones de «mentir, manipular e intoxicar» de las que fueron objeto por parte de Global Nature y manifestaron que los colectivos siempre han llevado a cabo «explicaciones argumentadas» en base a la documentación que facilitaban los mismos promotores del proyecto.

Apuntaron a que seguirán atentos a la evolución de este proyecto así como a otros que eventualmente puedan aparecer y que, tal y como manifestaron, «se gesten, de igual modo, de espaldas al territorio». Por su parte quisieron hacer «una llamada urgente» a la población de todas las comarcas afectadas, representantes electos incluídos, para que «exijan» a las respectivas administraciones autonómicas un plan de desarrollo rural claro y contundente que cuente con la gente del territorio y que evite de una vez y para siempre dar una sensación de «fragilidad y vulnerabilidad» de cara a eventuales escenarios de especulación y mercadeo. Asimismo, manifestaron su «compromiso» con la protección del patrimonio cultural y natural, y entendemos que las acciones realizadas durante estos meses se enmarcan en el contexto de un «ataque flagrante». Concluyeron agradeciendo el papel fundamental que han tenido la prensa libre y comprometida en el curso de todo el proceso de esclarecimiento de los «objetivos reales» del proyecto y que, a su juicio, «se ocultaban».

Contundente rechazo a la iniciativa

Todo ello después de que Global Nature anunciase el miércoles que retiraba la polémica iniciativa. Desde la citada fundación argumentaron que daban marcha atrás tras el «rechazo frontal» de determinados partidos políticos, municipios, asociaciones y plataformas al proyecto.

Cabe recordar que además de las 11 plataformas firmantes de la declaración del Tossal del Rey, el proyecto contó en las últimas semanas con la oposición en bloque de todos los ayuntamientos castellonenses de la Mancomunitat de Els Ports. «Tenemos ya un parque natural y distintas figuras de protección, además no se nos ha consultado en ningún momento», explicó David Gil, alcalde de la localidad castellonense de La Pobla de Benifassar.

Asimismo, las agrupaciones socialistas del Matarraña y Maestrazgo se posicionaron en contra de esta iniciativa hace una semana argumentando «falta de información» y acusaron a la fundación de no tener una propuesta definida. Algo que desde Global Nature rechazaron tajantemente. «No entendemos que desde fuerzas políticas e instituciones se nos de una negativa antes de habernos escuchado. Lo cual nos lleva a pensar que chocamos con algún interés suyo», manifestó el biólogo valenciano Ignacio Jiménez, uno de los impulsores de la iniciativa Maestrazgo-Els Ports.