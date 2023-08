La oposición califica de «retrogrado, sumiso, privatizador y peligroso» el pacto de gobierno

Los portavoces de los grupos de la oposición han sido muy críticos con el discurso de investidura y los pactos de gobierno, gracias a los cuales Jorge Azcón se ha convertido este jueves en presidente del Gobierno de Aragón. Mayte Pérez (PSOE), José Luis Soro (CHA), Andoni Corrales (Podemos) y Álvaro Sanz (IU) han aprovechado sus respectivos turnos para acusar al candidato, entre otras afirmaciones, de «opacidad en la negociaciones» y de «traicionar a la nación aragonesa» al ser la mano tendida de la que Vox se aprovecha para entrar al hemiciclo de las Cortes. Un poco más alejado ha quedado Tomás Guitarte (Teruel Existe), quien ha tardado en argumentar su voto negativo a Azcón porque antes ha dedicado una gran parte de su discurso a criticar al ejecutivo saliente.

La portavoz del Partido Socialista, Mayte Pérez, la primera en intervenir, ha reprochado la vuelta «dos siglos atrás» que supone, a ojos de los socialistas, el pacto PP-Vox . «Usted ha firmado un acuerdo con la ultraderecha para hacer un Aragón retrógrado: es decir, más sumiso, reaccionario y liberal», ha dicho la portavoz. La socialista ha cuantificado también en 200 millones de euros los ingresos que perderían las arcas de la comunidad tras los anuncios de rebajas fiscales anunciadas por el candidato del PP, una cifra que según Pérez será perdonada a los ricos y supondrá recortes en sanidad y educación. «Gobernar esta comunidad es mucho más difícil que correr delante de los cabezudos», concluía la socialista.

En su réplica, Azcón ha hecho especial hincapié en el resultado de las elecciones, incidiendo en que él había sido el ganador y que el PSOE había perdido votos y escaños, una fórmula que se ha repetido a lo largo de la mañana. «Cuando se viene a la política se viene a resolver problemas, no a crearlos. No vamos a vivir de su trabajo, vamos a mejorarlo», le ha dicho el candidato.

José Luis Soro ha comenzado con una mención, en homenaje a Chesús Bernal «al mejor parlamentario que he conocido en estas Cortes». El portavoz de CHA ha vaticinado un gran retroceso y un «desmantelamiento de los servicios públicos». «Van a defender sus intereses de clase», le ha dicho a Azcón. Soro ha recordado que CHA está en las antípodas del PP y que por ello «no es tiempo de blanquear al nuevo gobierno, porque hacerlo sería ser cómplice de lo que está por llegar». Además ha calificado a la derecha de cínicos. «Cuando lo hace la izquierda es gobierno Frankenstein, pero cuando lo hace la derecha es gobierno de amplia base», ha sentenciado. En esta línea, Soro le ha advertido a Azcón de que estaba «metiendo en el Pignatelli un caballo de Troya». «Que meta en nuestro gobierno a los enemigos de nuestra autonomía es una traición a nuestro pueblo. Además de arrebatarnos las autonomías, quieren suprimir las comarcas», ha expresado para seguidamente preguntar a Azcón si él también está dispuesto a derogar las televisiones autonómicas, o cerrar el Instituto de la Mujer.

Diferenciado del resto, Tomas Guitarte ha comenzado su intervención defendiendo la necesidad de tomar medidas para «corregir la desvertebración de Aragón», y ha culpado al PSOE y al PAR de «reforzar el centralismo». El portavoz de Teruel Existe ha denunciado el olvido de las comarcas menos pobladas y ha reclamado compromiso para que las infraestructuras necesarias lleguen a Teruel y se palíe la brecha territorial. Ha calificado las medidas actuales de meramente «cosméticas». En cuanto a las renovables, Tomas Guitarte ha denunciado el modelo actual y ha celebrado la comisión anunciada por Azcón para examinar el despliegue. El portavoz ha criticado la elección de socios de Gobierno del PP a los que ha calificado de «antagónicos».

En su réplica, Azcón ha lanzado a la formación Aragón- Teruel Existe un compromiso. «Si de lo que se trata es de buscar mejor trato para la provincia de Teruel, va a tenernos a nuestro lado, señor Guitarte», ha dicho Azcón. La tensión de las intervenciones de la mañana se ha resuelto con risas al reconocer Guitarte que, sin pretenderlo, se estaba «refiriendo más al Gobierno saliente que al entrante».

Andoni Corrales ha lamentado la preocupante derogación «de derechos que aportan leyes tan importantes como la de Memoria Democrática». De la misma forma ha reprochado al PP que no haya incluido ni una sola vez en ninguno de sus acuerdos. El portavoz de Podemos ha asegurado también que estarán muy atentos a proteger la libertad y la cultura. Ha concluido con un dicho alemán, en referencia, según ha dicho, tanto al PP y al PAR como al propio Guitarte: «Si en una mesa hay un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis». Una expresión que no ha gustado al candidato del PP el cual ha sentenciado que «en esta cámara no hay nazis». «Esto explica el porqué de sus resultados electorales», ha dicho Azcón. Corrales ha concluido su intervención mostrando su «firme apoyo y reconocimiento» a Irene Montero, «la mejor ministra que tiene el Gobierno», por el contrario, Azcón la ha calificado como «el mayor fracaso».

El portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha reprochado a Azcón «aliarse con los negacionistas de los hechos» y ha calificado de «esperpento» que el PP no conozca el contenido de su pacto «neoliberal y retrógrado» con sus socios de gobierno. Sanz ha lamentado la conversión de la lucha contra la despoblación en «una pantomima». «¿Con un pacto vamos a acabar con la despoblación?», preguntaba el representante de Izquierda Unida quién además ha acusado al PP de Azcón de centralista. Una acusación que el candidato recogía en su réplica en forma de pregunta. «¿Usted es comunista, señor Sanz? No ha habido ideología más centralista que la comunista en la historia, y ahora viene a acusarnos de centralismo a nosotros», le ha preguntado Azcón. «¿Pero qué le importara a usted si soy yo comunista?», respondía Sanz desde su asiento levantando las risas y el alboroto del bloque de la izquierda.

Nolasco e Izquierdo se defienden de las críticas

Al igual que sucedió con Azcón en la jornada del miércoles, el portavoz de Vox no ha hecho grandes anuncios durante su intervención sino que ha explicado y ha incidido en los puntos más importantes y a la vez polémicos del pacto firmado con el PP y que se presentó la pasada semana. La intervención de Alejandro Nolasco sí que ha tenido tiempo para una llamada al decoro al resto de los parlamentarios. «Se han usado adjetivos como carca, tinieblas, caverna, naftalina… y no creo que estos términos peyorativos ayuden al dialogo». Nolasco ha incidido en la critica a los portavoces acusando a todos aquellos que han denunciado que la entrada de Vox al gobierno supone un retroceso para la mayoría social. «¿De verdad podemos llamar mayoría social a aquellos que están representados por uno o tres diputados?», se ha preguntado Nolasco para volver a sentenciar que el nuevo gobierno es la «verdadera mayoría social».

En materia de violencia de género, el portavoz de Vox, ha asegurado que no están renunciando a ninguno de sus principios y que por ello mantienen una condena firme de la violencia de género. «Hasta en cinco ocasiones aparece la condena a la violencia de género, dejen de mentir, deberían estar contentos», sentenciaba enérgicamente el Vox. Terminaba su intervención anunciando un control exhaustivo a sus socios de gobierno y asegurando que la firma del pacto no supone «un cheque en blanco, sino un acuerdo ilusionante» porque, según ha asegurado, «otro Aragón es posible».

Alberto Izquierdo, líder del PAR, también ha aprovechado para defenderse de las críticas. «La palabra que más se ha repetido es PAR, algunos la han dicho hasta 36 veces», ha afirmado el líder de la agrupación refiriéndose a Tomás Guitarte. «Hoy, 10 de agosto, hace 41 años se aprobó el Estatuto de Autonomía, esperaba que alguno de ustedes, tan autonomistas, se acordara», ha sentenciado.

Respecto al trasvase, uno de los puntos más controversiales en las negociaciones, Izquierdo ha asegurado que su presencia en las negociaciones es la mejor garantía de que el transvase del Ebro no será una realidad para Aragón. Además, se ha mantenido firme en la petición de la supresión de los derechos históricos de la PAC, ya que, según el PAR, solo beneficia a los «agricultores y ganaderos de sofá».

Ambos, Izquierdo y Nolasco, han coincidido en pequeños puntos de sus intervenciones, el más notable ha sido la sentencia firme de que «en Aragón no hablamos catalán». Motivo por el cual ambos han celebrado la eliminación de la Dirección General de Política Lingüística y con ella, el fin de las subvenciones y la protección a la lengua.

Reconocimiento y emoción

La última de las intervenciones de la sesión extraordinaria ha sido la de Jorge Azcón, quien ha aprovechado para agradecer a todos los parlamentarios que han votado afirmativamente y que han permitido su investidura. Concretamente, Azcón ha tenido palabras para su nuevo vicepresidente Alejandro Nolasco, a quien ha calificado como una persona «joven pero preparada, con una enorme inquietud intelectual». «Llegar a un acuerdo no ha sido sencillo, con una contienda electoral por medio. Necesitamos mejorar los servicios, mejorar la fiscalidad, respetar la educación, apoyar el sector primario, e incentivar la atracción de empresas… Llega el momento de trabajar con sensatez, responsabilidad y por encima de las ideologías, señor Nolasco», se ha dirigido Azcón.

«Les agradezco no solo su voto sino también la labor que vamos hacer en los próximos cuatro años», ha concluido –conteniendo las lágrimas y justo antes de la votación- el candidato del PP. Una votación que se ha resuelto sin sorpresas con Jorge Azcón elegido como presidente por mayoría absoluta.

Tensión, intervenciones agotadas y peticiones de calma

Como ya se esperaba esta segunda sesión ha sido evidentemente más extensa que la celebrada el miércoles. Aunque los portavoces contaban con 30 minutos para desarrollar sus discursos, la gran mayoría de ellos han apurado al máximo teniendo como resultado avisos por parte de la presidencia de la cámara. Ha sido el más claro el de Mayte Pérez que después las llamadas de atención de la presidenta ha pedido «generosidad» vista «la importancia y lo mucho que había tardado en llegar el debate».

Tampoco han sido respetados rigurosamente los turnos de palabra con conversaciones prácticamente inaudibles entre el parlamentario en el estrado y el resto que observaban. Numerosas han sido las veces en las que Jorge Azcón ha pedido a miembros de la oposición, socialistas la mayoría de ellos, que estuvieran tranquilos, que mantuvieran la calma. Tenso ha sido también el enfrentamiento entre Alejandro Nolasco y José Luis Soro después de que este último calificara a los miembros de Vox de «homófobos declarados», palabras que el portavoz de la agrupación ha pedido, sin éxito, que retirara por suponer «una falta de decoro».

Entre las coincidencias, los inicios de intervenciones, de nuevo y al igual que el miércoles, todos han coincidido en condenar los cuatro asesinatos machistas conocidos en las últimas horas. Las condenas han venido seguidas de agradecimientos y felicitaciones, los primeros por los votos recibidos en las elecciones de mayo, las segundas a los oscenses y a todos aquellos que estos días honran a San Lorenzo como su patrón.

Los actos llegarán a su fin este viernes con la investidura final de Jorge Azcón como presidente de la comunidad con un acto que se celebrará en los jardines exteriores del Palacio de la Aljafería.