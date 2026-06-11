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11 JUN 2026|

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El ‘Oráculo’ de La Cucarachona consigue recaudar 1.300 euros para Afedaba

El buen cante y buen hacer de actores y actrices de la escuela de teatro pone el broche al curso con el teatro de Alcañiz lleno

'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino
'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino

Beatriz Severino11 06 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

El público no se rompió las manos a aplaudir porque se dosificó las tandas de palmas, porque el show 'Oráculo' lo mereció. Dos horas sobre las tablas del teatro de Alcañiz estuvieron los actores y actrices adultos y juveniles, que cada viernes acuden a una de las salas del Liceo a ponerse en manos de Sonia Lanuzza al frente de La Cucarachona. "Pensaban que iban a improvisar, y al final... ¡Show!", dijo en la presentación antes de que se abriera el telón. Allí se dio cuenta de la recaudación de la entrada, que al precio de cinco euros, hizo un total de 1.300 que fueron para Afedaba Los Calatravos, para seguir mejorando las instalaciones en las que se recibe a personas con Alzheimer y otras demencias en Alcañiz.

'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino
'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino

Ahí fue el primer gran aplauso de la noche de sábado que estaba a punto de empezar. A partir de ahí, se fue sucediendo un número tras otro sin dar tregua ni descanso. Todo playbacks con un hilo conductor en torno a lo esotérico, la brujería y todo un universo que se montaron en escena bajo el título 'Oráculo'.

Presentación de 'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino
Presentación de 'Oráculo', de la escuela La Cucarachona, en escena por Afedaba. / B. Severino

Cantaron por Rodrigo Cuevas, en su versión de 'Embrujada' que popularizó Tino Casal; y cantaron por María Pelae y Melody. Y por muchísimos más. Tantos y tan buenos, que mientras empezó el espectáculo se proyectó un código qr para acceder a la lista de canciones que iban a sonar. Todo un detalle que el público agradeció, y el que no lo escaneó aún se arrepiente porque esa noche de sábado se lo cantaron y bailaron todo desde las butacas. Y por una buena causa.

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