Orona: «Mi madre era la única aguacila de la zona y me despertó el interés por la política local»

Nació en Calaceite pero ya lleva más de media vida en Mazaleón.

¿Le marcó la profesión de su madre y ese contacto con el ayuntamiento?

¿Le gustaba ya la política? ¿Cómo decide dar el paso?

La sigo desde siempre. Soy la típica persona que sigue las noticias y la prensa con mucho interés y me gusta mucho comentar y opinar sobre actualidad política ¡Mis hijos me dicen que siempre estoy hablando de política! Pero de ahí a dar el paso, la verdad que mi familia no lo tenía tan claro. Tras muchos años cuidando de mis padres y suegros, también tuve en octubre un achaque de salud. Mi familia me dijo entonces que había dedicado toda mi vida a ayudar y cuidar a los demás y que era el turno de que yo recibiese ahora esa ayuda. Pero me llamaron para ir en la lista del PP, que en un inicio iba de las últimas y más tarde me propusieron encabezarla. La verdad que el partido se ha volcado y se está volcando conmigo. Desde los compañeros del Matarraña como Fernando Camps y Carlos Boné, hasta el propio presidente provincial, Joaquín Juste. Me están apoyando en todo. Me encontré sin mi padre, también sin mi suegro y con mi hija ya independizada y pensé que todo ese trabajo que he hecho por los demás, lo podía hacer también por mi pueblo que además vive una situación muy delicada. Por ello asumo este reto muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar y hacer todo lo posible por Mazaleón.