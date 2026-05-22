Óscar García Macipe: «La vida en los pueblos está muy bien y la medicina rural es más cercana. Animo a otros MIR a que lo valoren y no se cierren puertas»

El andorrano Óscar García Macipe podría haber escogido cualquier gran Hospital para realizar la residencia de Medicina de Familia pero ha apostado por el más cercano a Andorra, el de Alcañiz, para seguir viviendo en su pueblo . No es habitual apostar por ser médico de cabecera con tan buena nota, consiguió el puesto 454 en el MIR, pero ha optado por la especialidad que le gustaba y en un centro que se suele escoger los últimos días , al igual que ocurre con otros de zonas rurales. Por el momento, es el único que ha optado por una de las ocho plazas que ofrece el Hospital de Alcañiz, que se prevé que se vayan ocupando la próxima semana a partir del puesto 11.000.

¿De dónde te viene la vocación de medicina?

Me vino bastante tarde. Nunca había pensado en ser médico pero durante el Bachillerato empecé a plantearme qué es lo que quería, investigué y ví que Medicina me podía llegar a gustar. He estudiado en la Universidad de Zaragoza y conforme han pasado los años me he dado cuenta que es lo mío.

¿Qué tiene la medicina?

Lo que más me ha gustado es poder trabajar con la gente y poder ayudar en un momento vulnerable.

Has obtenido el puesto 454 en el MIR, es de las mejores notas, ¿te lo esperabas?

Durante la preparación vamos haciendo simulacros y veía que me iban bastante bien pero no me imaginaba obtener tan buena nota en el examen MIR. Iba con un poco menos de presión porque lo que quería era Medicina de Familia, que se puede acceder sin una gran nota, y fui bastante tranquilo.

¿Cómo te preparaste para el MIR?

Con una academia. Te vas preparando durante el último año ya de carrera, en sexto, y al terminar estás desde el verano y hasta enero estudiando. Es año y medio de preparación e intensivo, los últimos seis meses. Desde que terminé estudié desde casa en Andorra.

¿Por qué escogiste Medicina de Familia?

Me di cuenta a mitad de carrera, sobre todo después de pasar por las prácticas en el Centro de Salud. Me gustaba el ambiente, la forma de trabajar y un enfoque que ya no está tan centrado solo en la enfermedad sino que se fija también en la persona y en todo su contexto, en lo social. Nos permite generar un impacto en la salud de toda la comunidad.

Es la especialidad más cercana al medio rural, ¿quieres seguir viviendo en Andorra?

No lo tenía tampoco clarísimo pero sentía que había algo que me tiraba a quedarme en el pueblo. El día de la elección de la plaza, cuando vi que ya era 100% seguro, me di cuenta que era lo que de verdad deseaba.

No es lo que escogen la mayoría de tus compañeros.

No, Medicina de Familia es de las especialidades que se acaban en los últimos puestos. Parece que cuesta más pero también es la que tiene mayor oferta de plazas respecto a las otras especialidades. No tiene tan buena publicidad. No quiero generalizar pero durante la carrera la pintan como que tiene menos prestigio y que no está en su mejor momento y a la hora de trabajar también puede ser algo más dura. Entiendo que se busque la comodidad y el querer vivir bien, es igual de lícito, pero por cosas como esta Familia queda en un segundo plano.

Para tu formación has acogido además el Centro de Salud de Híjar.

Durante estos cuatro años de MIR tengo que hacer diferentes rotatorios, que son meses que paso en las diferentes especialidades del Hospital de Alcañiz, pero mi formación principal tiene que ser en un Centro de Salud. Escogí Híjar porque fui preguntando a residentes y me dijeron que había unos buenos tutores y, además, está cerca de casa.

¿Cómo es el MIR en un sector como el de Alcañiz?

Lo que me han trasladado es que como Medicina de Familia es la única especialidad MIR toda la atención y enseñanza se centra en ti. Y, sobre todo, es más cercano y se conocen todos, con sus cosas buenas y malas, pero para mí también es un pro.

Ahora viéndolo desde dentro, ¿cómo percibes la medicina rural en los pueblos?

Todavía no lo he vivido en primera persona pero por lo que me han comentado siguen faltando médicos y en lo rural es donde tarda más en cubrirse. Sin embargo, es un buen momento en cuanto a oportunidades porque por ser una zona de difícil cobertura te ofrecen muchas ventajas, incluso quedarte a trabajar unos meses antes de terminar la residencia e incentivos económicos. A mí me viene genial porque soy de aquí pero el problema es que a los médicos de fuera le cuesta más venir.

¿Durante los seis años de carrera se da suficientemente a conocer la medicina rural?

Se da a conocer bien poco porque si la carrera son 360 créditos, la medicina de familia es una asignatura de seis créditos en la que lo que escasamente nombran lo rural. Las prácticas se realizan en centros de salud de ciudad a no ser que te esfuerces por intentar buscarte plaza en un pueblo. Debería de mostrarse más el trabajo en los consultorios porque el medio rural es una parte igual de importante de la población y también tiene que ser asistida.

No tienes la varita mágica pero, en tu opinión, ¿qué se podría hacer para ocupar las plazas médicas en el medio rural?

Le veo difícil solución pero los incentivos que se están ofreciendo ahora ya son un buen camino a seguir pero es necesario realizar más esfuerzos. Habría que promocionar y darle más voz a la vida en los pueblos porque es igual o incluso mejor que la de las grandes ciudades aunque parezca que tengamos menos facilidades. Estaría encantado si esta entrevista sirve para dar voz a la medicina rural.

¿Qué les dirías a los estudiantes de los últimos cursos de Medicina para que se animen a venir a los pueblos?