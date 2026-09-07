Oxaquim incrementará su producción a principios de 2027 y creará 40 nuevos puestos

La planta de Oxaquim en Alcañiz afronta una nueva etapa de crecimiento con la vista puesta en Estados Unidos. La empresa prevé cerrar 2026 reforzando su presencia e influencia en Norteamérica, al tiempo que avanza en ampliar la capacidad productiva de sus instalaciones en la capital del Bajo Aragón. El proyecto contempla destinar hasta 2028 un total de 20 millones de euros y generar hasta 40 nuevos puestos de trabajo en la fábrica de Alcañiz.

Tal y como explican Marc Miquel y Daniel Miquel, CEO de la firma, “avanza a muy buen ritmo el calendario de inversiones previsto”. La primera fase permitirá incrementar la producción a principios de 2027, una vez finalizadas las actuaciones previstas, mientras que posteriormente se pondrá en marcha una segunda fase de ampliación que volverá a elevar la capacidad de la planta en 2028. De acuerdo con estos planes, a finales de 2028 Oxaquim estará en disposición de duplicar la producción que tenía en 2025, cuando presentó su actual proyecto de expansión industrial.

Más crecimiento desde Alcañiz

El fuerte ritmo de la demanda norteamericana ha llevado a la compañía a revisar al alza sus previsiones y a trabajar en nuevos escenarios de crecimiento que podrían pasar tanto por una futura planta en Estados Unidos como por nuevas ampliaciones en Alcañiz. “Oxaquim ya está trabajando en nuevos escenarios de crecimiento que pasan tanto por levantar una factoría en Estados Unidos como por seguir ampliando las instalaciones de Alcañiz”, señalan los máximos responsables de la empresa.

Desde Alcañiz, Oxaquim desarrolla su actividad internacional con presencia en mercados como Estados Unidos, Malasia, Europa y Japón, suministrando ácido oxálico a compañías relacionadas con sectores estratégicos como los aerogeneradores, los vehículos eléctricos, los smartphones, los drones, la industria aeroespacial o la robótica. “Estos clientes productores de tierras raras confían en Oxaquim para evitar las cadenas de suministro chinas y así garantizar la seguridad de sus clientes y de sus respectivos gobiernos. Nuestra capacidad y calidad de producción nos han consolidado como el proveedor estratégico de ácido oxálico fuera de China”, defienen.

Una industria estratégica para Alcañiz

Fundada en 1991 por Jaume Miquel, actual presidente de la compañía, Oxaquim es el mayor productor europeo de ácido oxálico y el segundo a nivel mundial. Este componente químico resulta esencial en la purificación de las denominadas tierras raras, materiales fundamentales para numerosas tecnologías actuales.

La empresa exporta el 90% de su producción a 85 países de todo el mundo, abastece a más de 16 sectores productivos, prevé alcanzar una facturación de 40 millones de euros y superar los 75 trabajadores. Con inversiones acumuladas en I+D y tecnología superiores a los 95 millones de euros, Oxaquim sitúa su fábrica de Alcañiz como una pieza clave de su estrategia de crecimiento y como uno de los centros industriales más avanzados del mundo en la fabricación de ácido oxálico.