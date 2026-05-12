Oxaquim firma un nuevo contrato internacional y sitúa a Alcañiz como referente de suministro de minerales estratégicos

Oxaquim ha dado un nuevo paso en su expansión internacional con la firma de acuerdos a largo plazo con multinacionales especializadas en la producción de tierras raras, minerales considerados estratégicos para sectores como la movilidad eléctrica, la sostenibilidad, la digitalización, la robótica, las comunicaciones o la defensa.

La compañía, líder en Europa en la producción de ácido oxálico y segunda a nivel mundial, consolida así desde su planta de Alcañiz su papel como proveedor clave para la industria internacional. El ácido oxálico que fabrica la empresa se utiliza, entre otras aplicaciones, en los procesos de purificación de las tierras raras, materiales cada vez más demandados por su importancia en tecnologías de alto valor añadido.

Según explican Marc y Daniel Miquel, CEO’s de Oxaquim, varias de las compañías con las que han cerrado estos acuerdos están radicadas en Estados Unidos, Canadá y Australia. Todas ellas cotizan en bolsa y han recibido financiación gubernamental por la importancia estratégica de su actividad en el actual contexto geopolítico.

“Estos clientes productores de tierras raras han confiado en Oxaquim para evitar las cadenas de suministro chinas y garantizar la seguridad de sus respectivos gobiernos y clientes. Nuestra capacidad y calidad de producción nos han consolidado como el proveedor estratégico de ácido oxálico fuera de China”, destacan los responsables de la firma.

Crecimiento de la planta del Polígono Las Horcas

El crecimiento internacional de Oxaquim se apoya en el fuerte ritmo inversor que la compañía está desarrollando en Alcañiz, donde cuenta con su principal polo de producción. La empresa está acometiendo una inversión valorada en 20 millones de euros, que permitirá crear 40 nuevos puestos de trabajo y reforzar la capacidad industrial de la planta turolense.

La primera fase del proyecto ha supuesto incrementar la superficie de la fábrica en 5.000 metros cuadrados, con el objetivo de aumentar la producción en un 50% en diciembre de este año. La segunda fase de la inversión está prevista para finales de 2028 y permitirá elevar de nuevo la capacidad productiva en otro 50%.

“Cerrar estos acuerdos comerciales en distintos puntos del planeta ha sido posible por el fuerte ritmo inversor que estamos imprimiendo en Alcañiz”, señalan Marc y Daniel Miquel. Los hermanos avanzan, además, que una vez finalizadas estas inversiones estudiarán nuevas vías de crecimiento, incluida la posibilidad de construir una fábrica en Estados Unidos.

Actualmente, Oxaquim exporta el 90% de su producción a 85 países, abastece a más de 16 sectores productivos, factura 25 millones de euros y emplea a 50 personas. La compañía acumula inversiones en I+D y tecnología superiores a los 95 millones de euros, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los fabricantes de ácido oxálico más limpios y eficientes del mundo.

Con estos nuevos contratos internacionales, Oxaquim refuerza el papel de Alcañiz en la cadena global de suministro de minerales estratégicos y en industrias consideradas clave para el futuro tecnológico, energético e industrial.