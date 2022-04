El PAP, un servicio clave en el Hogar de Personas Mayores de Alcañiz

El llamado PAP se refiere al servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que se presta en los Hogares de Personas Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Integra a su vez varios servicios, que se concretan en: habilitación y terapia ocupacional; estimulación cognitiva; promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional; y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones del hogar. «Es un servicio muy orientado a la prevención de la dependencia«, matiza Darío Alonso, actual director del Hogar de Alcañiz. En este centro cuentan con 13 usuarios; en torno a 6 en el caso del Hogar de Calanda y 22 en el de Andorra.

En la práctica el PAP supone un servicio clave para muchas personas en Aragón. Personas como Luisa Alonso, usuaria del Hogar de la capital bajoaragonesa. «Me parece un servicio extraordinario. Estoy la mar de contenta y feliz de tener el Hogar que tenemos aquí, en Alcañiz. Voy desde que tenía 55 años», explica. «Siempre me he sentido muy a gusto», añade la alcañizana. Respecto al tipo de actividades que realizan Luisa destaca la oportunidad que para ella supone el poder mantenerse activa: «Hago cosas que no he hecho de joven porque no pude. Hago cuentas, estudio, discurro… ¡Hago trabajar a la cabeza! Después de tantos meses metida en casa y sin hablar con otras personas… El poder juntarse y hacer actividades es muy bueno para mí». Y es que además del trabajo dentro del Hogar llevan a cabo otro tipo de actividades, como salidas o excursiones, aprovechando así los recursos del entorno. De igual modo, en este fin de semana tienen previsto celebrar el primer Certamen de Lectura con un libro de Jesús Ponz.

En el Hogar de Alcañiz trabajan cinco profesionales, que trabajan con los usuarios en el desarrollo de los diversos programas y servicios que ofrecen. Cabe destacar que dentro del PAP también se ofrece formación a personas cuidadoras para contribuir a generar y compartir conocimientos.