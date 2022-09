Pablo Tomeo: «Es un orgullo que se nombre y se dé a conocer a Alloza gracias a mí»

Han pasado 5 semanas desde que debutaste en Segunda y durante este tiempo has ido contando con muchos minutos. ¿Cómo lo estás afrontando?

¿Cómo viviste ese 12 de agosto?

Cuando me comunicaron que iba a salir de titular en ese partido me sentí un poco nervioso. Luego los compañeros me transmitieron muchísima tranquilidad y bien. Contento de poder debutar y más por hacerlo en un estadio como el del Levante.

Ya en pretemporada habías contado con muchos minutos con el primer equipo. ¿Cuándo fuiste consciente de ello?

Como dices, a lo largo de la temporada el míster estaba contando mucho conmigo. He sido de los jugadores que más ha jugado. El día del partido contra el Andorra en pretemporada me di cuenta que podía ya tener posibilidades porque se estaba probando ya el 11 tipo. Y así ha sido.

Desde la llegada del ‘Cuco’ Ziganda al banquillo del Huesca estamos viendo a muchos jóvenes entrando en la dinámica del equipo. Carlos Kevin, Hugo Anglada… ¿Qué supone esto para vosotros?

Lo normal es que a los entrenadores le cueste poner a los jugadores del filial pero con Ziganda no está siendo así. No alinea por nombres sino por méritos. Hemos debutado tres pero yo creo que a lo largo de la temporada irán entrando más.

La Segunda División es muy larga…

Hablemos de Ziganda. Es un entrenador con una dilatada experiencia en el fútbol profesional. ¿Qué es lo que os transmite?

A nivel personal me pide que juegue con confianza, que no me ponga nervioso y que haga lo que sé hacer. Más allá de eso, que no de un balón perdido y que no deje de correr en ningún momento.