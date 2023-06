Los pactos para constituir la DPT siguen abiertos a falta de tres días para el pleno

El Partido Popular confía en gobernar la Diputación Provincial de Teruel (DPT) junto a Teruel Existe y PAR a pesar de que todavía no existe «ningún pacto cerrado al 100%». La institución celebrará el próximo lunes el pleno en el que tomará posesión la nueva corporación, y si se cumple el acuerdo que se gestó la semana pasada entre estas tres formaciones Joaquín Juste, líder del PP en Teruel, presidiría finalmente la DPT, mientras que las dos vicepresidencias serían para TE y PAR y el PSOE se quedaría en la oposición. Los populares ven viable que esto sea posible porque «las sintonías no son malas». Sin embargo, desde el partido también señalan que «no hay nada firmado pese a múltiples conversaciones» y que todavía quedan «diferencias que salvar». Este mismo jueves estuvieron reunidos en Teruel los máximos responsables regionales de PP y TE para perfilar el acuerdo. Cabe recordar que dentro de ese pacto entre ambas formaciones se incluyen las comarcas de Bajo Aragón (que sería presidida por los populares) y Cuencas Mineras (donde lideraría la institución comercial TE).

Los populares no descartan sorpresas, aunque confían en que «no ocurra ninguna». Su objetivo primordial, por encima de todo, es que el acuerdo para gobernar sea entre los tres partidos. PP cuenta con 11 de los 25 diputados provinciales y Teruel Existe con cuatro, por lo que ambos podrían gobernar sin contar con otros apoyos al sumar juntos los 13 diputados que necesitan para obtener la mayoría. No obstante, esta es una combinación que queda «completamente descartada» porque el Partido Popular considera que tienen que ser las tres formaciones políticas las que deben unirse para «otorgar la mayor estabilidad posible a la institución».

De hecho, en caso de que finalmente fuera esta la constitución de gobierno (PP y TE) que saliera adelante, esto solo sería por un «un veto entre TE y PAR» y en ello nada tendría que ver el PP, aseguran.

Desde TE no descartan ninguna posibilidad. Pese a que el pacto PP-TE-PAR «no está cerrado», fuentes de este partido afirman que este «sigue siendo una opción abierta» y que no cierran la puerta a mostrar su apoyo a los populares para poder entrar en el Gobierno. Es algo que ni siquiera dejarán de hacer después de la reciente designación a través del PP de Marta Fernández, de Vox, como presidenta de las Cortes de Aragón. Según TE, «nada tiene que ver una institución con la otra». De hecho, para ellos incluso es más importante la diputación, ya que «estar en ella nos permitirá hacer más cambios para nuestros pueblos». Por el contrario, los de Guitarte sí continúan manteniendo la entrada de Vox en el Gobierno de Aragón como una línea roja a la hora de definir la investidura de Jorge Azcón. En caso de que esto finalmente ocurriera, TE votaría en contra y no se abstendría.

El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, mantiene que «todo está abierto» y asegura que las conversaciones están gestándose tanto con PP y con PSOE, un partido con el que podría llegar a un pacto junto a TE y PAR para gobernar. «Dijimos que hablaríamos con todos y en eso estamos», afirmó Izquierdo.

No sería la primera vez que hay una sorpresa de última hora en la constitución de la DPT. Es inevitable recordar cómo hace dos legislaturas (2015) Ramón Millán (entonces del PAR) fue elegido presidente con el apoyo del PP en una tensa sesión en la que hasta los últimos minutos todas las opciones estuvieron abiertas.

Parece que este año la definición de los pactos volverá a alargarse hasta ese mismo día. Y en todo ello también intervendrá la negociación que actualmente se está llevando a cabo para los gobiernos comarcales, que se constituirán en julio.