Padre de Iranzo: «La Guardia Civil me dejó volver solo a casa pensado que mi hijo podía estar muerto. No sé ni donde fue asesinado para dejarle flores»

José Luis Iranzo Balaguer, el padre de José Luis Iranzo, ha confirmado esta mañana en el juicio del triple crimen de Andorra que su hijo alertó a la Guardia Civil que la persona que había entrado a robar a su masico la noche anterior a su asesinato era «el pájaro de Albalate» y que esa misma tarde colaboró con la Benemérita para buscar al criminal por las cuevas de Valdoria pese a que su padre le dijo que «no se comprometiera porque no están los tiempos para eso». «José Luis me dijo que si le llamaban tenían que ir. Él dejaba su trabajo para ayudar en lo que hiciera falta, así era él. Más famoso ya que su abuelo», ha afirmado Iranzo Balaguer, quien no ha visto la cara del acusado, Norbert Feher, a petición propia.

Su testimonio también ha dado a conocer públicamente el frío trato de la Guardia Civil después de que asesinaran a su hijo. Al llegar a Andorra le dejaron en el Centro de Salud para que regresara a casa solo sospechando ya que los tiros que había escuchado en su mas habían terminado con la vida de su hijo.«No me han dicho ni dónde murió exactamente mi hijo para ponerle un ramo de flores. Nadie me ha explicado nada en todo este tiempo, esperaba una visita del capitán de Alcañiz, del alférez o de los dos agentes pero no se han producido», ha relatado.