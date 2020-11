Paloma Ibarra: «El modelo por el que apostó el Matarraña choca con las propuestas eólicas»

¿Por qué el Matarraña se asocia actualmente al turismo sostenible?

¿Cree que en Aragón se está apostando por la sostenibilidad?

¿Cuáles son esos retos en los que tiene que mejorar el Matarraña?

Hay que ser más persistente en algunas cosas que hay que solucionar. Sigue sin resolverse adecuadamente el problema de la depuración de los purines. Es una cuestión mediambiental que no se ha resuelto y ahí hay un reto muy importante. El siguiente reto es mantener esta trayectoria de integración de calidad territorial y esta estrategia de sostenibilidad en lo social, económica y ambiental sin dejar que nuevos proyectos echen todo esto por tierra y me estoy refiriendo a los proyectos de construcción de 4 macro parques eólicos. Estamos todos a favor de las energías renovables pero el modelo de macroproyectos que se propone suponen un choque, de lleno, con la estrategia de sostenibilidad territorial y turística del Matarraña. Es un proyecto que altera el paisaje y puede cambiar la calidad de vida de la gente. Y no es solo mi opinión, hemos hecho una encuesta a nivel nacional en zonas turísticas de interior y la conclusión es clara: la presencia de estas centrales hace que la percepción como turismo sostenible caiga en picado.

¿No cree usted que puedan ser compatibles ambas actividades?

No, chocan de lleno con lo que se defiende en la Carta de Paisaje, en las directrices de ordenación territorial, en la propia ley de territorio de Aragón… Tal y como están planteadas estas propuestas, son incompatibles con lo que decidió ser el Matarraña hace 20 años. Hay alternativas para que sí lo sean. Se puede ordenar un territorio en base también a ello pero, y volviendo a esa encuesta, lo cierto es que el 87% de la gente a la que hemos preguntado tiene la percepción de que no se está planificando bien el modelo de instalación de centrales de este tipo como digo, no solo aquí, si no en todo el país. Hay muchas vías, como el autoconsumo, de las que no se está hablando y que son en sí mismo sostenibilidad.