La pandemia sigue descontrolada en Andorra y suma 31 positivos en la última jornada

La pandemia sigue descontrolada en la zona de salud de Andorra, que este lunes ha liderado los casos de Aragón con 31 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La Villa Minera, que lleva once días sujeta a un confinamiento perimetral y en fase 2, no consigue frenar el covid -19. También la zona de salud de Híjar -que ha ocupado la posición número dos en el ranking de Aragón, por detrás de Andorra- ha sufrido un repunte considerable, con varias aulas cerradas en la propia localidad y en Samper de Calanda. Este lunes Salud Pública notificó 12 casos y el domingo otros 12. A lo largo del fin de semana se han contabilizado 165 nuevos casos en el Bajo Aragón Histórico.

Desde el pasado viernes se han incrementado en Andorra los medios físicos para evitar las entradas y salidas por las vías secundarias en las que no había vigilancia de las fuerzas de seguridad. Se han cerrado caminos y también se han cambiado los new jerseys de plástico que se llenan con agua por otros más pesados de hormigón porque había personas que los retiraban para circular.

También se ha tramitado más de un expediente de sanción para personas que no han guardado la cuarentena. Una vez no contestan a la llamada del Centro de Salud se da el aviso a la Guardia Civil y si no se le localiza en su domicilio se tramita el expediente sancionador. En la Junta de Seguridad Local del pasado jueves se acordó reforzar la vigilancia de las cuarentenas y el Ayuntamiento sigue a la espera de que la consejería de Sanidad publique la instancia para poder solicitar el listado de nombres de todas las personas que deben permanecer confinadas en casa para que las fuerzas de seguridad les puedan hacer un seguimiento.

Desde el Consistorio de la Villa Minera reconocen que la propagación del virus es «alta». Insisten en que los que no cumplen son «casos contados» aunque reconocen que «pueden tirar por tierra el trabajo de todo un pueblo». «Esta semana la colaboración ciudadana es mucho mayor. Le estamos poniendo cara al virus, todos tenemos a alguien cercano y eso nos está pasando factura», afirma el alcalde, Antonio Amador.

En la zona de salud de Híjar, los nuevos casos estarían repartidos por varios pueblos como Samper de Calanda, que ha tenido que cerrar un aula, Albalate del Arzobispo, que ha clausurado la guardería, o Vinaceite, donde al menos hay cinco casos positivos.

Este lunes también se han notificado nueve casos en la zona de salud de Caspe, cuatro en Alcorisa, cuatro en Calanda, uno en Alcañiz, otro en Calaceite y uno en Muniesa.