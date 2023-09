La pareja de lobos de gran valor biológico sigue en Alcañiz

La pareja de loba ibérica y el lobo itálico sigue en Alcañiz y su asentamiento, único en España, tiene una gran importancia a nivel biológico. Su presencia, que ya adelantó La COMARCA, la constatan las cámaras de fototrampeo de los APN del Gobierno de Aragón, que siguen viendo a la pareja moviéndose por la zona en cada visionado. También se aprecian en unas fotografías de gran calidad de José Antonio Gil Riverola, las primeras tomadas a esta pareja y que el alcañizano consiguió después de muchas salidas al monte con su cámara. Del anterior acompañante de la loba, que falleció atropellado en la N-232 el 3 de abril, sí que consta una imagen de menor nitidez tomada con su móvil por un agricultor que quiso hacerla pública a través de La COMARCA. Fue tomada muy cerca de las nuevas fotos, a apenas un kilómetro y medio aproximadamente.

Las fotografías de Gil Riverola son del día 23 de abril. En esos meses se vio que la loba podría estar preñada por sus características físicas. Sin embargo, meses después no se la ha visto acompañada de una camada de pequeños lobos. Los expertos piensan que o bien el embarazo no llegó a buen término o si llegó a parir, la camada murió.

No obstante, es cuestión de tiempo que la loba crie para la próxima temporada puesto que la época de celo es en invierno. Las camadas nacen en primavera. El cruce de la loba ibérica y el lobo itálico asentados en Alcañiz generaría una hibridación de gran valor biológico según varios expertos consultados por La COMARCA. Desde que se estudia a esta especie no se tiene constatación de una unión ibérica-itálica porque hasta la fecha estas subespecies se encontraban en hábitats muy alejados y no se reproducían entre sí. El italiano es un lobo europeo procedente de los Apeninos que se fue extendiendo hacia Francia y entró por el pirineo catalán a principios de este siglo.

La camada de lobos que ocasionaría la unión entre la loba y el lobo de Alcañiz ya está despertando el interés entre los especialistas y también de los medios de comunicación estatales. Este jueves el periódico El País publicó un reportaje que llevaba por título ‘La única pareja de lobos ibericoitálica vive en Aragón’.

Cabe destacar también que desde principios de verano no se han producido nuevos ataques confirmados después de que los ganaderos hayan instalado grandes vallados, que deben colocar y retirar cada día con el consecuente esfuerzo profesional y personal. El último ataque de lobo certificado se produjo en junio, cuando fue atacado por segunda vez en tres meses el rebaño del ganadero de Samper Simón Peguero. 16 animales murieron y otros 30 quedaron malheridos.