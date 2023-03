Un parque fotovoltaico reducirá el coste de la elevación de agua a Civán

DGA da el visto bueno a la colocación de un parque fotovoltaico de más de 10 hectáreas para elevar el agua del río Ebro a la acequia de Civán. Con este proyecto para la optimización energética se busca reducir los costes que este bombeo supone para todos los regantes del río Guadalope desde que Endesa dejó de hacerse cargo del mismo.

En 1987 Endesa comenzó a encargarse de la elevación de agua del río Ebro a la acequia de Civán, para contrarrestar los hectómetros cúbicos que retenía del río Guadalope aguas arriba a la altura de Andorra para el uso de la central térmica. Con este bombeo, la empresa se encargaba del 50% de los gastos de la cuenca del Guadalope, por lo que desde que cesó su actividad en la localidad turolense, los regantes de dicha cuenca han percibido un importante aumento en los costes del riego.

A pesar de que Endesa ya no retiene hectómetros cúbicos para su utilización, las comunidades de regantes siguen necesitando del bombeo desde el río Ebro a modo de apoyo en años de sequía para un correcto desarrollo de las labores agrícolas. Esta elevación supone casi un millón de euros, por lo que la Junta Central de Usuarios del Río Guadalope está tratando de reducirlo a través de esta actuación.

El proyecto de puesta en marcha del parque fotovoltaico consta de tres fases. En la primera de ellas se colocarán las placas correspondientes a 1,5 hectáreas aproximadamente. En las dos siguientes, la dinámica que se siga será similar. Por el momento, ya se ha sacado a licitación la obra de esta primera fase.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, aprobó ya en 2022 la subvención del 50% de la parte del presupuesto subvencionable. Esta última son 3.691.397,87 €, por lo que DGA abonará 1.845.698,94 € para la realización del proyecto. No obstante, el presupuesto total asciende a más de 4 millones de euros. Además de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, los regantes de la cuenca del Guadalope tendrán que hacer frente al resto de gastos.

«Que se eleve agua del río Ebro a la acequia de Civán favorece no solo a los regantes de Caspe y Chiprana sino también a los del resto de la Cuenca, como los de Calanda o la zona de Santolea», subrayó Antonio Vicente, presidente de la Comunidad de Regantes de Civán. A esta explicación, Vicente añadió que «los hectómetros cúbicos que nosotros cogemos del Ebro ya no los necesitamos del Guadalope, por lo que tienen más capacidad los regantes que se encuentran más arriba en la cuenca». Esta dinámica es la que se seguía desde que Endesa comenzó con el bombeo, pero que no resulta viable sin la colaboración de esta empresa y con los altos costes energéticos. Mientras estuvo Endesa ni si quiera se esperaba a que hubiera sequía, sino que en función de los hectómetros cúbicos que la empresa retenía en la parte alta del Guadalope, se iba elevando agua en la parte baja de la cuenca de forma regular.

Con el nuevo proyecto y las nuevas circunstancias, no se prevé mantener el bombeo regular y constante que sí que llevaba a cabo Endesa, pero se persigue establecer el sistema de ahorro energético para ponerlo en marcha cuando la sequía lo requiera. Actualmente el pantano de Civán cuenta con una amplia reserva, pero los regantes consideran preciso disponer de este proyecto para poder bombear cuando sea necesario. «Ha habido ocasiones en las que hemos tenido que bombear agua desde el Ebro varios años seguidos, ya que el tiempo es incierto y nunca se sabe cuándo va a venir un periodo de sequía», recordó Antonio Vicente. Desde 2020 no se ha necesitado de este bombeo, coincidiendo con la marcha de Endesa de Andorra, pero cabe desatacar que en estos tres últimos años no se ha dado escasez de agua en el río Guadalope, por lo que no se ha percibido todavía la necesidad.

Publicación en el BOA

Acabado el trámite de información pública sin alegaciones y emitidos los informes previos favorables preceptivos, el Gobierno de Aragón publicó el ‘Proyecto para la Optimización Energética de la Elevación de Civán, Fase I’ en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 27 de febrero. En el documento se exponen los acuerdos a los que se llegó en relación con el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, se declara «urgente» la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras. Es decir, las 10,5 hectáreas aproximadas que se ocuparán con el parque fotovoltaico.

Para ello, se establece que la Comunidad de Regantes debe garantizar la plena disposición de los terrenos a la empresa adjudicataria de las obras antes del inicio de su ejecución. El objetivo de esto es que la actuación se pueda llevar a cabo dentro del plazo máximo establecido en el proyecto y cumpliendo asimismo con las consignaciones presupuestarias establecidas y las condiciones para el pago de la subvención.

Entre las afecciones que este proyecto supone para los regantes durante el periodo que duren las obras, se manifiesta la ocupación del dominio del terreno en el que se vayan a instalar las placas solares. Del mismo modo, también se refleja entre las afecciones la necesidad de un paso energético eléctrico aéreo, así como la colocación de sus correspondientes postes, torres o apoyos para la conducción eléctrica.

También está incluido en la Orden publicada en el BOA la afección para un paso eléctrico subterráneo.

Por último, se manifiesta la necesidad de llevar a cabo una ocupación temporal de cierto terreno para permitir la ejecución de las infraestructuras, afectando a la superficie necesaria para la ejecución de las obras, acopio de material de obra, paso de camiones, maniobra de maquinaria, etc. que exceda de la superficie prevista para el parque fotovoltaico.