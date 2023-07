Los partidos cierran una campaña nacional centrada en las alianzas y el voto «útil»

Los candidatos al Congreso y al Senado en las elecciones de este domingo, 23 de julio, aprovecharon hasta las últimas horas de la jornada del viernes para pedir el voto «útil». En el Bajo Aragón sólo estuvo el Partido Popular. El candidato número uno al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, hizo balance de la campaña electoral en Alcañiz. De forma paralela, la cabeza de lista al Senado, Emma Buj, compareció en Teruel capital. En la misma ciudad, celebraron los socialistas un desayuno informativo en el que participaron el candidato número uno al Congreso por Teruel, Herminio Sancho; y la primera al Senado, M.ª José Villalba; así como la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez.

Por su parte, Sumar Aragón trasladó su mensaje final durante una visita al barrio de La Jota en Zaragoza. Además, por la noche hubo una fiesta de cierre de campaña en el claustro del Centro de Historias, que comenzó con un concierto de Ixo Rai y finalizó con la dj Lady Funk. También Teruel Existe, que pidió el voto en la plaza del Torico con la luz del sol, festejó por la noche el fin de la campaña electoral en la plaza Amantes.

El penúltimo día de la campaña, el jueves, fue la fecha elegida por el Partido Aragonés para celebrar su acto central de campaña. Se eligió la ciudad de Teruel, donde compareció el secretario general del PAR y candidato al Congreso, Alberto Izquierdo. En cuanto a Vox, al cierre de esta edición digital, no había ninguna información del partido referida a algún acto para clausurar la campaña en Teruel, o a nivel regional.

La campaña electoral terminó este viernes tras dos semanas de llamamiento en pequeños mítines y visitas a localidades en las que se abordaron problemáticas concretas del territorio bajoaragonés, pero también debates que han sido recurrentes a nivel regional y nacional como los posibles pactos que el Partido Popular pueda llevar a cabo con Vox. Los populares y socialistas fueron los que mayor número de actos llevaron a cabo, aunque todos se centraron en encuentros en la calle y no en grandes mítines como en campañas anteriores. Este sábado es jornada de reflexión, por lo que los candidatos políticos tienen prohibido solicitar el voto a los ciudadanos. El propósito de esta jornada es garantizar que los electores puedan reflexionar libremente, sin influencias externas, antes de emitir su voto.

Doblete del Partido Popular en Alcañiz y Teruel

El número 1 del PP al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, este viernes en Alcañiz junto al alcalde alcañizano, Miguel Ángel Estevan; la secretaria general del PP turolense, Yolanda Sevilla; el diputado autonómico Juan Carlos Gracia Suso y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma./ L.C.

El candidato del Partido Popular de Teruel al Congreso, Alberto Herrero, hizo balance este viernes en Alcañiz de la campaña electoral. El calandino destacó la «ilusión» que ha percibido entre todos los turolenses por el cambio político tras recorrer el conjunto de la provincia, visitar las 10 comarcas y escuchar las «reivindicaciones, necesidades y preocupaciones» de sus vecinos. Entre sus propuestas, «modificar las políticas que se han puesto en marcha, implantar la rebaja de impuestos y las ayudas al funcionamiento o relanzar las infraestructuras que faltan en la provincia como la A-68«.

Herrero calificó los comicios del 23 de julio como «los más importantes de la historia de España», lo que hace obligatorio a su juicio que «nadie se quede en casa». Recordó que en Teruel en estos comicios sólo se eligen a tres diputados en contraste con las elecciones autonómicas y municipales en las que eran catorce, por lo que apeló al voto útil. Insistió en que los 7.696 votos de VOX y los 4.817 del Partido Aragonés de las autonómicas no les permitirían obtener representación en el Congreso. «Les pido que si quieren echar a Pedro Sánchez de La Moncloa opten por la única opción viable para conseguirlo, que es el Partido Popular», subrayó, ya que hacerlo por otra formación «es hacer que continúen las políticas que han implantado durante los últimos cinco años».

Herrero estuvo acompañado en la rueda de prensa por la también candidata al Congreso Yolanda Sevilla; el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma; y el diputado autonómico Juan Carlos Gracia Suso. Por su parte, la número uno de la candidatura al Senado, Emma Buj, compareció este viernes en Teruel capital en compañía de los también candidatos Raquel Clemente, Carmen Pobo y Manuel Blasco; así como del jefe de campaña, Jesús Fuertes.

En cuanto a la jornada electoral del domingo, el Partido Popular informó de que el candidato de Teruel al Congreso, Alberto Herrero, votará a las 10.00 en el Centro Buñuel Calanda. Por su parte, la número uno al Senado, Emma Buj, lo hará a las 11.30 en el polideportivo San Fernando de Teruel.

Desayuno socialista en la capital turolense

En el centro, Mayte Pérez, secretaria general del PSOE en Teruel; a su derecha, la cabeza de lista al Senado M.ª José Villalba; y a su izquierda, el primero al Congreso, Herminio Sancho; en un desayuno informativo este viernes en Teruel./ PSOE

Los socialistas turolenses se reivindicaron en el último día de la campaña electoral como la única opción progresista con posibilidades reales de representación en la provincia de Teruel. «El voto progresista no es de nadie, es individual. Pero, con ese aval de confianza, Teruel Existe lo ha utilizado para apoyar y consolidar a la derecha en las instituciones. Por lo que tenemos una maravillosa oportunidad de rectificar el próximo domingo y yo espero que sea así», dijo la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, durante un desayuno informativo con periodistas en el que estuvieron presentes candidatos al Congreso y al Senado y otros cargos orgánicos del partido.

El PSOE Teruel hizo balance de una campaña electoral «veraniega» caracterizada por el calor intenso que se ha desarrollado de forma atípica pero -afirmaron- ha conseguido movilizar al partido con la ilusión, el compromiso y el esfuerzo de quienes componen las listas y los equipos de trabajo. Conocedores del territorio, representativos del conjunto de la sociedad, los socialistas han llegado a todas las comarcas para hablar con la gente y pulsar sus sensaciones.

«Tenemos 48 horas para tomar las riendas de nuestro destino», dijo Pérez, señalando que «no le cabe en la cabeza» que los turolenses confiaran en quienes eliminaron la posibilidad de tener un tren digno eliminando del mapa de comunicaciones europeas al Corredor Cantábrico Mediterráneo, a quienes quieren «cargarse el Fondo de Inversiones de Teruel», paralizaron proyectos estratégicos que suponen una oportunidad de futuro para la provincia o han votado en contra sistemáticamente de todos las políticas sociales «que ha beneficiado también a los turolenses» Por otro lado, acusó a Teruel Existe de no decir por qué no han pactado con ellos en la DPT o en la Comarca Cuencas Mineras, «donde también tenían una opción». «El PP y Teruel Existe son la nueva pinza en esta provincia y los ciudadanos fueron engañados al votar en las pasadas elecciones», remarcó.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Herminio Sancho, señaló que la provincia, tanto geográficamente como socialmente, está muy bien representada con las listas al Congreso y al Senado del PSOE. Además, quiso denunciar los argumentos «populistas» que pretenden, desde Teruel Existe, menospreciar su labor en el Congreso durante estos últimos cuatro años. También la número uno al Senado, M.ª José Villalba, aseguró que con un gobierno socialista «la provincia progresa y avanza, y la alternativa única en estos momentos para Teruel es el PSOE». Puso como ejemplo la afiliación en la Seguridad Social en la provincia «con un crecimiento espectacular» o el incremento en las pensiones «para 38.000 pensionistas que les permite tener una vida digna».

Acto central del PAR en Teruel

En el centro, con camisa blanca, el secretario general del PAR y candidato al Congreso, Alberto Izquierdo. Le acompañaron en el acto central en Teruel candidatos y representantes del partido./ PAR

El Partido Aragonés celebró su acto central de campaña el jueves en Teruel capital. Alberto Izquierdo, secretario general del PAR y candidato al Congreso, señaló que «su partido había vuelto a hacer lo que hizo en las elecciones autonómicas y municipales: escuchar a la gente, ir a su casa, ir a su pueblo, hablar con ellos, escuchar sus propuestas y transformar esas propuestas de las personas, esos problemas que la gente tiene en los territorios, en propuestas políticas que llevan a Madrid, en una voz clara, en una voz independiente y una voz que sólo depende los aragoneses».

Izquierdo incidió en que el PAR «es ese Aragón independiente, moderado y de centro, que va a ir a Madrid a revindicar las cosas que verdaderamente importan a los aragoneses. No somos la marca blanca de nadie, no somos la amalgama extraña de Sumar, no somos PP y Vox que al final son lo mismo, no somos el PSOE de Sánchez, ni tampoco la marca blanca de sus grandes amigos en esta legislatura, con 120 propuestas a favor, los que más propuestas han votado que son Teruel Existe y ahora, parece que no se conocen».

Por otro lado el candidato del PAR al Congreso defendió que «el Gobierno de España tiene que invertir más en Aragón, y que el FITE pase de sesenta a cien millones«. «Parece ser que nadie se acuerda de él, sin embargo, el Fondo Especial de Teruel, que tiene que ser para hacer cosas especiales, no puede tener el mismo dinero hoy que en los años 80«, subrayó. También reafirmó que «quien sea presidente del Gobierno, si es con el apoyo del Partido Aragonés, no hará un trasvase del Ebro«.

El acto central de la campaña del Partido Aragonés también contó con las intervenciones de las cabezas de lista al Congreso por Huesca, Raquel Giménez; y por Zaragoza, Gloria Pérez; y de la presidenta del comité municipal turolense, Eva Fortea. Al encuentro, asistieron el presidente del PAR y candidato al Senado por Zaragoza, Clemente Sánchez-Garnica; la presidenta de Jóvenes Aragoneses-Rolde, María Lina Hernando; y dirigentes, representantes locales, comarcales y provinciales y candidatos del partido.

Fiesta de Sumar en Zaragoza tras una visita a La Jota

La candidatura de Sumar Aragón, con los números 1 y 2 al Congreso por Zaragoza, Jorge Pueyo y Laura Vergara, visitaron este viernes el barrio de La Jota en Zaragoza./ Sumar

La candidatura de Sumar Aragón visitó este viernes el barrio de La Jota en Zaragoza para trasladar un mensaje final y pedir el voto para Sumar. El candidato número uno al Congreso por Zaragoza, Jorge Pueyo, señaló que «es el voto decisivo para permitir un gobierno de progreso que siga mejorando la vida de las personas, para cuidar de la gente y de la unión de las formaciones de izquierda en Aragón, y para ofrecer una voz en Madrid que sume progreso y que trabaje para los aragoneses y las aragonesas». Asimismo, recalcó que el voto a Sumar es «triple», ya que sirve para «conformar gobiernos de izquierdas, frenar a la ultraderecha y defender a Aragón».

Por su parte, la candidata número dos al Congreso por Zaragoza, Laura Vergara, explicó que Sumar es el «voto seguro, claro y sin mentiras», ya que «Yolanda, cumple lo acordado», y apeló a que votar a su partido es votar «por un Gobierno que nunca titubee a la hora de ampliar derechos y proteger a la gente». Desde el partido pidieron «avanzar y no retroceder en derechos»: «te pedimos el voto para tener contratos indefinidos, para controlar los precios del alquiler; para cuidar del planeta y por el desarrollo sostenible, por las mujeres y por la libertad de amar a quién cada persona quiera».

Sumar Aragón organizó el viernes por la noche una fiesta de cierre de campaña en el claustro del Centro de Historias en Zaragoza. Comenzó con un concierto de Ixo Rai y finalizó con la dj Lady Funk. Entre medias, hubo atención a los medios de comunicación y un acto político con intervención de los candidatos al Congreso por Zaragoza. También en Huesca, se celebró una quedada de fin de campaña en la plaza de San Pedro con la presencia de los candidatos.

En cuanto a los planes previstos para la jornada de reflexión, Sumar comunicó que Jorge Pueyo hará la ruta a los ibones de Anayet, junto a Canal Roya; Vicente Guerrero pasará el sábado con su mujer y su perro, paseando y ‘terrazeando’ tranquilamente por su localidad, Monzón; y María Ángeles Manzano disfrutará de un día tranquilo en Andorra con sus amigos y familiares, entre los que no faltarán sus trillizos y su madre.

Teruel Existe, de la plaza del Torico a la fiesta en Amantes

Los candidatos de TE al Congreso y al Senado en la plaza del Torico de Teruel. De izquierda a derecha: Beatriz Martín, Diego Loras, Tomás Guitarte y Beatriz Redón./ Teruel Existe

El último día de campaña, y tras haber recorrido las diez comarcas turolenses, los candidatos de Teruel Existe al Congreso y al Senado estuvieron en Teruel y, desde la plaza del Torico, pidieron el voto para su partido «para continuar el camino iniciado con el que se están empezando a notar los cambios para la provincia de Teruel y las áreas despobladas». Aseguraron que seguirán trabajando «con la misma intensidad» para lograr más inversiones que transformen la provincia y que permitan ofrecer servicios, recursos y oportunidades a todos los pueblos.

«Queremos mandar un mensaje de ilusión a los turolenses, para seguir llevando la voz de la provincia a Madrid», dijo Diego Loras, que encabeza la lista para el Congreso de Teruel Existe. «Es un mensaje para esas personas que están pensando en votar a los grandes partidos. Les queremos pedir que reflexionen sobre su voto y que piensen que durante cuatro décadas, los gobiernos no han solventado los problemas de Teruel, que sólo estando en las instituciones Teruel Existe, la provincia tendrá un futuro. Tenemos que ser los turolenses quienes salvemos Teruel», reiteró.

Por su parte, Tomás Guitarte, segundo en la lista para el Congreso, incidió en el voto útil para Teruel Existe: «lo hemos demostrado durante la última legislatura con nuestro trabajo incansable en el Congreso y Senado que ha hecho que en estos tres años y medio haya habido un millar de intervenciones sobre Teruel y las zonas despobladas y 243 iniciativas parlamentarias, mientras que en los 40 años anteriores no se acercaron ni por asomo a esa cifra, ni pueden decir lo mismo los otros diputados y senadores por Teruel de la pasada legislatura que vuelven a ser candidatos, con cuatro intervenciones del PSOE Teruel y 17 del PP Teruel en el Congreso, frente a las 155 de Tomás Guitarte».

Además de Diego Loras y Tomás Guitarte, estuvieron presentes en el acto la tercera candidata en la lista al Congreso por Teruel, Beatriz Redón; y la candidata número uno al Congreso por Teruel, Beatriz Martín. Teruel Existe celebró también este viernes por la noche una fiesta del fin de campaña electoral, en la plaza Amantes en la capital turolense.

Desde el partido, informaron de que Diego Loras votará en su pueblo, Cosa; mientras que Tomás Guitarte hará lo propio en el Ayuntamiento de Navarrete del Río. El partido ha preparado, además, un encuentro en el bar Tapas y Copas de Teruel el domingo para seguir la noche electoral a partir de las 20.00.

Sin cierre en Vox

En el caso de Vox, al cierre de esta edición digital, no había enviado ninguna convocatoria ni nota de prensa a los medios de comunicación referida al cierre de la campaña electoral en Teruel, o a nivel regional, en la capital zaragozana.

De entre todas las formaciones, el partido que menos actos ha llevado a cabo en el territorio bajoaragonés ha sido Vox. Destacó, eso sí, la visita que llevó a cabo el vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, el pasado 13 de julio, acompañado de Alejandro Nolasco, presidente provincial del partido y diputado en las Cortes de Aragón; y los candidatos provinciales al Congreso y Senado, Aroha Rochela y Juan Vicente Férriz.

En Alcañiz, Ortega Smith defendió la «necesidad» de impulsar un Plan Hidrológico Nacional. «España es un país que tiene suficiente agua para todos y este plan no implicaría quitarla de unas zonas para dárselas a otras, sino que todas se vieran beneficiadas. Para Teruel pedimos lo mismo que para otras zonas. Mientras que algunos lugares del país sufren inundaciones otros en cambio se encuentran en sequía permanente. Es de sentido común distribuir el agua para que todos puedan beneficiarse«, insistió.

Para ello, propuso la construcción de tantos embalses y pantanos como sean necesarios, una «necesidad que muchos llevan negando durante más de 40 años». Asimismo, la «destrucción» de las presas fue comparada por el vicepresidente con el derribo de la Central Térmica de Andorra como parte de un «fanatismo climático» que criticó reiteradas veces en su intervención. «No puede ser que en otros países todavía continúen apostando por las centrales y la producción del carbón y aquí se destruya», denunció.