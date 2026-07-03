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03 JUL 2026|

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Un paso más para la inclusión en el Bajo Aragón: La Asociación Las Cerezas abre su centro de día en Alcañiz

La entidad inaugura unas instalaciones en las que quiere ofrecer acompañamiento emocional y formativo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Instante de la presentación del nuevo centro de día de la Asociación Las Cerezas en Alcañiz / C.O.
Instante de la presentación del nuevo centro de día de la Asociación Las Cerezas en Alcañiz / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli03 07 2026

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Alcañiz

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El territorio continúa avanzando en inclusión social, esta vez de la mano de Las Cerezas. La asociación ha inaugurado este viernes su centro de día en Alcañiz, un espacio a través del cual aspiran a "llegar a todavía más usuarios" y, sobre todo, avanzar en inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad. La instalación, ubicada en la calle Comunidad General de Aragón nº5, se concibe además como un lugar participativo, en el que se prevén desarrollar todo tipo de actividades.

Hasta ahora, la asociación operaba con un centro de día en un apartamento cedido por la Diputación. No obstante, el espacio se quedaba en algo muy reducido. Allí trabajaban con grupos de 5-6 usuarios, mientras que el nuevo centro permitirá ampliar el número de beneficiados forma considerable. "Estamos preparando toda una programación para empezar con actividades en septiembre. Queremos ayudar a personas en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social para ofrecerles un acompañamiento y que encuentren trabajo", ha explicado Raquel Orrios, psicóloga y coordinadora de proyectos.

Los profesionales que forman parte de Las Cerezas dan apoyo a un amplio abanico de perfiles: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, jóvenes en situaciones vulnerables o personas en rehabilitación de drogodependencias u otros trastornos adictivos y a sus familiares. Con este centro, lo que buscan es afianzar sus servicios, ofreciendo "un mayor acercamiento a esas personas y colectivos".

El objetivo es impulsar grupos estables de usuarios que puedan recibir un acompañamiento que les apoye a nivel emocional y también formativo. Además, también se ampliará la oferta de talleres ocupacionales que ya se realizaban por parte de la asociación para aquellos que busquen mejorar sus habilidades. "Los perfiles son muy diversos, pero nos adaptaremos a las necesidades que vengan", ha añadido Orrios.

A la inauguración del espacio han asistido representantes comarcales del Bajo Aragón y Matarraña, Omezyma, familiares, amigos y alcaldes como el de Calanda, Alberto Herrero. En su caso, Las Cerezas guarda una relación especial porque también prevén instalarse en el Laboratorio I+D+i que se creará en el municipio calandino. "Este tipo de proyectos fijan población y crean ilusión en el territorio. Y en ese camino, vuestra labor social es muy importante", ha defendido Herrero.

Asegurar la inserción laboral

De forma paralela, la asociación también mantiene diferentes iniciativas que buscan impulsar el empleo en el territorio. En Valjunquera es donde mantienen su Centro Especial de Empleo, en el cual aspiran a alcanzar los 20 puestos de trabajo; mientras que en Calanda tienen previsto crear otros 13 a través del mencionado laboratorio. "De ahí van a salir más actividades y certificaciones que nos van a permitir generaer más empleo. Queremos que las oportunidades se generen aquí", ha afirmado Maite Torres, presidenta de la asociación Las Cerezas. También mantienen dos pisos cedidos por Diputación, donde se raliza el programa de piso de urgencia o supervisado, "muy necesario en cuanto a vivienda social".

Todos los avances, en gran parte, los han podido conseguir a raíz de haber sido elegidos como proyecto tractor para impulsar la economía social por Omezyma, entidad que les ha concedido 200.000 euros. "Pudimos hacer contrataciones, inversiones... Nos dio impulso. Y junto a Diputación y Fundación La Caixa hemos podido llegar a donde estamos", ha concluido Torres.

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