El patrimonio de Andorra, plasmado en el nuevo mural de la localidad

Los colores de un gran mural de 82 metros cuadrados interrumpen desde hace algunos días la monotonía de grises del resto de casas de la calle Travesía Progreso de Andorra. Se trata de ‘Andorra, retrato de una identidad’, la obra ganadora del primer Concurso Nacional de Pintura Mural que el Ayuntamiento convocó a principios de año para embellecer la localidad y que ya es una realidad. Su autora es Edurne Cacho, una ilustradora turiasonense que después de tres semanas de trabajo ha plasmado para siempre la historia de la villa minera en un diseño que además de «un reto» es para ella, sobre todo, «un homenaje a los vecinos y a su historia».

El pasado minero, el acto de romper la Hora del Jueves Santo o las figuras de los gigantes Bárbara y Macario son algunos de los elementos que Cacho consideró «fundamentales» a la hora de plasmar el patrimonio de la capital de Andorra-Sierra de Arcos. «Antes del concurso había estado más bien poco por Teruel y sus pueblos. Pero cuando decidí presentarme me puse a investigar sobre Andorra y estos elementos fueron la parte de su historia que creo que todos sus vecinos tienen marcados en su interior», explica Cacho.

El pasado minero, el acto de romper la Hora del Jueves Santo o las figuras de los gigantes Bárbara y Macario son algunos de los elementos que Cacho consideró «fundamentales» a la hora de plasmar el patrimonio de la capital de Andorra-Sierra de Arcos en el mural./ C.O.

La artista convivió durante tres semanas con los vecinos del municipio, quienes cada día se acercaban para preguntar sobre la obra y su resultado final. Es un tiempo que no solo le sirvió para convertir en realidad un trabajo que ha supuesto todo un reto a nivel artístico, sino también para establecer ese lazo con Andorra que durará tanto como el mural. «Es la primera vez que hacía un obra tan grande. Además, nunca antes había trabajado desde una grúa, ni tampoco con tantos elementos artísticos. He disfrutado y he podido crear lazos con más de un vecino. Volveré», añade la ilustradora.

La ilustradora Edurne Cacho trabajó durante tres semanas para convertirlo en una realidad./ E.C.

El mural fue el ganador de los 22 proyectos que se presentaron a la primera edición de un concurso que desde la organización desean que sea el «pistoletazo de salida para dar cabida a próximas convocatorias que sirvan para seguir embelleciendo diferentes zonas, murales y fachadas de la localidad»