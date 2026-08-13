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13 AGO 2026|

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Pedida de mano en el eclipse: Dos minutos de oscuridad y un «sí, quiero» para toda la vida

Una pareja procedente de Estados Unidos protagoniza un momento muy especial durante la totalidad en la ermita de Santa Bárbara de Alcañiz

Eclipse en Santa Bárbara / B.L.
Eclipse en Santa Bárbara / B.L.

Beatriz Lecha13 08 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

La ermita de Santa Bárbara de Alcañiz vivió un momento muy especial durante el eclipse de este 12 de agosto, porque no solo el momento de totalidad dejó a todos impresionados. Después de unos segundos inmersos en la oscuridad, un hombre procedente de Estados Unidos aprovechó para pedirle matrimonio a su pareja con el sol totalmente cubierto de fondo. Este escenario tan único provocó vitores y mucha emoción entre las personas que tenían alrededor, que dejaron de poner la mirada en el cielo para contemplar otro instante mágico.

La pareja llegó a la capital bajoaragonesa el martes con el objetivo de volver a ver otro eclipse total, y es que son unos apasionados que han viajado por todo el mundo buscando este tipo de fenómenos. Eligieron la ermita de Santa Bárbara «de casualidad», como explicaron, mientras estaban en busca del mejor lugar de todo Alcañiz para realizar la observación. Aunque, en realidad, uno de ellos tenía un doble objetivo: encontrar las mejores vistas para inmortalizar una pedida de mano única.

Al finalizar la totalidad, la futura novia estaba visiblemente emocionada: «No me lo esperaba, no sé cómo ha podido mantener esto en secreto durante todo el viaje», declaró, todavía temblando de la emoción y con el anillo por fin en la mano.

La pareja se planteaba quedarse por la noche en ese mismo lguar para poder contemplar la lluvia de perseidas. Prolongarán su estancia en España hasta el viernes, teniendo como último destino Barcelona, desde donde cogeran un vuelo de vuelta a su hogar.

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Comentarios

  1. por fin una buena noticia

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