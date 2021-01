Pedro Ciria: «No miramos a los años 20 del siglo XX y es una época fascinante»

Como especialista en el primer tercio del siglo XX, ¿qué tiene de especial la época para que centre el libro y todo su trabajo de investigación?

¿Qué supuso para Aragón?

Digamos que Aragón como región explota en estos años 20 y deja de ser un territorio muy atrasado y crece. Ya no solo es agrario sino que se va generando la industria con todo lo que implica de cambio social y político. Estamos acostumbrados a ver muchas películas ambientadas en Nueva York y nos sentimos muy representados. Este libro está ambientado en Zaragoza, se centra en 1923 en un escenario de fondo que es la ciudad pero hay más como Caspe o el balneario de Panticosa y da la casualidad de que aparecen en Aragón muchas personas importantes desde Einstein hasta Alfonso XIII o varios generales… Algo absolutamente increíble. Pero no es una novela localista, cualquier persona de cualquier sitio puede sentirse identificada.

Deja claro lo que es real y lo que es ficción, es importante hacerlo así.

Sí, lo es. Algunos personajes no existieron pero otros sí, como el protagonista José María Gayarre, y el contexto histórico por supuesto que es real. Lo que no es real es la historia de amor que tiene una persona conservadora, católica de toda la vida y es homosexual. Gayarre fue muy polifacético y lo describí a fondo en la tesis doctoral que hice sobre fútbol en la época. Aquí he insertado al personaje con una trama ficticia y está en todos los acontecimientos importantes de 1923. El centro de la novela es un hecho que cambia la historia de nuestro país como es el atentado del Cardenal Soldevilla al que asesinan los anarquistas por lo que también aparece Durruti. El personaje de Gayarre ayuda al lector a empaparse de esta época para comprender un poco los entresijos y empatizar, algo que igual en un libro de 500 páginas no es posible. Creo que ese es el cometido de la novela histórica: conseguir que al lector le pique el gusanillo por la historia.