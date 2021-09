Pedro Villanueva: «Aragón tiene mucho potencial para ser un destino estrella sostenible»

¿Cuáles son los retos a los que se enfrente el clúster de Turismo Sostenible?

El clúster representa y defiende los interés del turismo sostenible, precisamente esa útlima palabra, sostenible, se utiliza mucho útimamente ¿podría definir con sus palabras que es este concepto?

La sostenibilidad no solo es cuidar el medio ambiente, también es recuperar tradiciones, relaciones humanas y con el entorno, fomentar la lucha contra la despoblación, o recuperar los alimentos de kilómetro; todo esto engloba la sostenibilidad. En Aragón, y especialmente en la provincia de Teruel es algo que llevamos años trabajando. También debemos admitir el feedback con las pequeñas empresas. Jugamos a ser ese vehículo de comunicación entre la teoría y la práctica.

A nivel nacional, ¿cómo se posiciona Aragón como modelo de negocio turístico sostenible, en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas?

¿Cree que es pronto para fijarse plazos respecto a la consecución de objetivos en la estrategía de turismo sostenible?

En definitiva la sostenibilidad ha venido para quedarse, ¿ya no hay vuelta atrás?

Efectivamente, ya no hay vuelta atrás. La sostenibilidad es un modelo de gestión más amplio de lo que uno se puede imaginar. No solo es un valor para las personas, sino para los mercados y los lobbies que mueven los mercados turísticos, y que empiezan a exigir estrategias de sostenibilidad para decidir donde mandan a sus clientes. Ya no es un tema de acción individual, ahora Europa también lo demanda.