Las peluqueras se concentran en Alcañiz y Calanda para volver al IVA reducido del 10%

Una treintena de profesionales de la imagen personal de Alcañiz se han concentrado este miércoles para reclamar que el Gobierno devuelva al 10% el IVA de su actividad tal y como les corresponde por ser un servicio esencial. Las peluquerías, barberías y centros de estética llevan desde hace ocho años con el IVA al 21% y, al contrario que otros sectores que también sufrieron una subida, no han visto cómo se les reducía el impuesto.

Además de en Alcañiz, las peluqueras se han concentrado en Calanda y Teruel en el marco de las protestas que el sector ha llevado a cabo este miércoles por toda España.

Aseguran que el gremio no puede sobrevivir con el IVA al 21% y en estos momentos «agoniza por el afán recaudatorio del estado». «Pierde cada día cientos de puestos de trabajo y mata la ilusión y el esfuerzo de cientos de emprendedores que tienen que bajar la persiana de sus negocios» porque no pueden aguantar la presión fiscal y más en estos tiempos de pandemia según el manifiesto que ha leído la portavoz de las peluqueras de Alcañiz, Ana Yut, en la concentración. Calculan que 27.000 salones de los 48.000 que existen cerrarán, lo que provocaría la pérdida de 75.000 puestos de trabajo.

A la concentración han acudido una treintena de profesionales de Alcañiz / L. Castel

Ocho años al 21%

Fue con el PP en el Gobierno que se subió el IVA al 21% diciendo que era «temporal» tal y como han recordado en la concentración al igual que ocurrió con otros sectores como la cultura, las floristerías o el cine, entre otros. En 2018 se aprobó una PNL presentada por el PSOE y apoyada por Unidas Podemos, PNV y ERC, para reducir el IVA. «Entonces estaban en la oposición y ahora que gobiernan no solo no aplican lo que aprobaron sino que han votado no a la última PNL para reducir el IVA presentada por VOX y no han aceptado las enmiendas a los presupuestos», aseguran las profesionales de la imagen personal en el manifiesto que se ha leído este miércoles en toda España.