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02 SEP 2026|

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La Peña Barcelonista de Cretas celebra su 30 aniversario con 130 socios y el exjugador Antonio Olmo

FOTOGALERÍA. La jornada reúne a socios y simpatizantes en torno a diferentes actividades deportivas y una cena de convivencia con el exdefensa del Fútbol Club Barcelona

Socios y simpatizantes reunidos para el 30 aniversario de la Peña Barcelonista de Cretas / Cedida
Socios y simpatizantes reunidos para el 30 aniversario de la Peña Barcelonista de Cretas / Cedida

Jesús Burgos02 09 2026

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DeporteFútbol

La Peña Barcelonista de Cretas volvió a reunir a sus socios y simpatizantes para celebrar una fecha muy especial. La entidad alcanzó su 30 aniversario con una jornada de convivencia celebrada el pasado sábado 22 de agosto, que combinó actividades deportivas y encuentros entre aficionados azulgranas y que tuvo como protagonista invitado al exjugador del FC Barcelona Antonio Olmo.

Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con un almuerzo para socios y simpatizantes, que congregó a alrededor de 60 personas. La celebración continuó a las 11.30 con un partido de baloncesto, una de las actividades deportivas que tradicionalmente forman parte de esta jornada de aniversario.

Deporte durante toda la jornada

Por la tarde, el protagonismo pasó al fútbol sala. A las 18.00 tuvo lugar un encuentro de categoría benjamín entre el equipo local y el conjunto de Arnes, antes de que a las 19.00 se disputara el partido de fútbol sala de categoría adulta.

La programación permitió mantener durante todo el día el ambiente de convivencia entre los integrantes de una peña que se ha consolidado durante estas tres décadas como uno de los puntos de encuentro para los aficionados del FC Barcelona en la localidad y su entorno.

Antonio Olmo, invitado de excepción

El momento central del 30 aniversario llegó por la noche, con la cena conmemorativa, que reunió a unas 130 personas y contó con la presencia de Antonio Olmo, exdefensa del FC Barcelona e internacional con la selección española.

Olmo, nacido en Sabadell en 1954, desarrolló toda su etapa profesional de máximo nivel en el conjunto azulgrana. Formado en las categorías inferiores del club, pasó por el Calella y el filial azulgrana, el Barcelona Atlètic, antes de incorporarse al primer equipo en 1976, donde se convirtió rápidamente en titular.

Antonio Olmo en el 30 aniversario de la Peña Barcelonista de Cretas / Cedida
Antonio Olmo en el 30 aniversario de la Peña Barcelonista de Cretas / Cedida

El defensa, que destacaba por su sobriedad, seguridad y capacidad para el corte y el desplazamiento en largo, disputó 358 partidos con el FC Barcelona entre 1976 y 1984, en los que marcó ocho goles. Durante su etapa en el Camp Nou compartió defensa con Migueli, formando una de las parejas más recordadas por la afición azulgrana.

Su palmarés incluye dos Recopas de Europa, tres Copas de España, una Supercopa de España y una Copa de la Liga. El 11 de septiembre de 1984, ya retirado, recibió un homenaje del FC Barcelona en un partido frente al Athletic Club que también sirvió como despedida del guardameta Pello Artola. Con la presencia de una figura histórica del club, la Peña Barcelonista de Cretas puso el broche a tres décadas de trayectoria y de pasión azulgrana compartida entre generaciones de aficionados.

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