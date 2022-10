El periodista Gervasio Sánchez imparte varias conferencias dentro de las actividades por la Igualdad en el Matarraña

¿Cómo es esa violencia específica que sufre especialmente la mujer en un conflicto bélico¿ ¿Está sucediendo ahora mismo en Ucrania?

¿Cual es el poder real que tiene la industria armamentística? ¿Tal es su poder?

Las armas se fabrican aquí pero se van a países en los que apenas se fabrican armas...

Es sorprendete porque los europeos conseguimos la «paz eterna» en 1945 pero nos hemos convertido en la principal potencia de fabricación de armas ligeras. Que son las que matan. Las guerras se hacen con armas ligeras, no con armas de gran destrucción. Son además armas baratas, que valen decenas de miles de euros pero no millones como un misil. Vivimos en un grado de cinismo de nuestros gobernantes inimaginable. Tú ahora preguntas a un gobierno como el que tenemos actualmente, con los socialistas y Podemos y se venden armas como nunca. Pero es que Zapatero mientras hablaba de alianza de civilizaciones sextuplicó la venta de armas. Como ocurrió después con Rajoy y como ocurrió anteriormente con los gobiernos de Aznar, de Felipe González y antes…

¿Europa vive en una sensación de falsa seguridad? ¿Puede haber un retroceso de derechos?

En estos pocos meses en los que hay guerra en Ucrania se han ido al traste todos los compromisos económicos que tenía la UE. Y digo en estos meses aunque realmente la guerra de Ucrania empezó en 2014. Aquí ya no es posible vivir de espaldas a un conflicto armado. Si no somos capaces de poner fin a las tensiones entre los puentes existentes entre diferentes comunidades y si el conflicto se eterniza, esto será un golpe durísimo. Europa hará que sus ciudadanos apenas sufran. Pero ¿Qué pasa con los países del Tercer Mundo? ¿Qué sucede con materias primas como el trigo? Eso sí es un problema serio porque ahí no hay un colchón serio, ni credibilidad económica.

¿Qué opina del debate que existe ahora mismo sobre el gasto en Defensa en Europa y en España?

En 1989 cayó el Muro de Berlín y Europa tendría que haber creado un ejército europeo, pero de verdad, sin tener la necesidad de depender de Estados Unidos de América. Los europeos se olvidaron de esto y hoy en día, en 2022, tenemos la OTAN que es un instrumento estadounidense en el que Europa no participa ni en función del grado de poder económico que tiene. España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido -aunque este último no esté en la UE pero sí en la OTAN- tienen más población que EEUU. Por tanto vamos a estar arrastrados y bajo la premisa de que las decisiones las tomen otros. Europa debería de ser una potencia similar a Estados Unidos y de hecho es que los europeos somos los mayores fabricantes de armas. Y eso no significa que haya que estar negociando la guerra. Pero si quieres independencia militar no puedes sentarte solo a negociar la parte económica y política. Europa es un gigante económico y un enano militar con poca influencia política. Esa es la clave para entender parte de lo que pasa en el mundo y de la poca influencia que tenemos los europeos en el mundo.