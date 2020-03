El personal sanitario aragonés sobre el coronavirus: «Somos muy conscientes de que algunos acabaremos contagiados»

Esta semana, el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, daba a conocer en rueda de prensa la noticia que algunos ya presagiaban la detección del primer caso positivo por coronavirus (COVID-19) en Aragón. Se trata de un hombre de 79 años que ingresaba el pasado martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza.

En este hospital zaragozano la noticia no ha cogido por sorpresa a algunos de sus trabajadores. «Cuando recibimos el curso de prevención y protocolo ya nos avisaron que algunos de nosotros podríamos acabar contrayendo la enfermedad», explica una enfermera de urgencias que prefiere permanecer, como sus compañeras, en el anonimato.

«Nos avisaron del ingreso de un hombre que presentaba varias patologías previas y llegaba con problemas respiratorios», explica otra compañera que llegó a atenderle. «Nos enteramos que había dado positivo en la primera prueba por la prensa y nos hubiese gustado que alguien nos hubiera informado antes«, matiza.

Relatan que tras activar el protocolo los sanitarios que estuvieron en contacto directo con el afectado fueron avisados. «A una compañera la mandaron a casa y a mí me coincidió con el final de mi turno y unos días de vacaciones», recuerda esta enfermera. «Nos han explicado que estemos pendientes por si notamos algún síntoma, por lo demás no tenemos ninguna otra restricción», dice.

Esta sanitaria que lleva varios años en urgencias explica que por lo general no llevan permanentemente la mascarilla y los guantes. «Los tenemos pero no siempre los usamos. Y eso que cuando hacemos el chequeo previo a los pacientes en ‘triaje’ lo más normal es que tosan y estornuden», reconoce. «Ahora con este virus tenemos que estar más alerta pero siempre dentro de una normalidad para no generar psicosis», destaca.

Afirma que toman todas las precauciones posibles y se ciñen al Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus en Aragón cuando se requiere. «A mí me encerraron en pediatría con los niños porque activaron el protocolo con una chica joven que al final fue falso positivo», explica la sanitaria. Hasta el mediodía de este miércoles, Salud Pública había investigado 43 posibles supuestos que cumplían los criterios clínicos o epidemiológicos de sospecha de coronavirus. Un total de 39 supuestos casos tuvieron un resultado negativo y otros tres se encontraban a la espera de las pruebas microbiológicas.

Primer caso de coronavirus en Aragón

El primer caso de positivo por coronavirus en Aragón no viajó a ninguna zona de riesgo y ahora el trabajo de los expertos se centra en establecer la ruta de las personas con las que pudo tener algún contacto. «Yo formo parte de esas personas que estuvieron en contacto antes de que diese positivo y sigo haciendo vida normal. No me preocupa tanto por mí como por los familiares y amigos con los que he estado», reconoce.

Esta enfermera define el coronavirus como una enfermedad similar en síntomas y tratamiento a la gripe, que tiene un mayor efecto de contagio que la gripe común pero que solo podría ocasionar problemas graves a personas mayores o con patologías previas. «Es como una gripe que para mí puede no suponer un problema pero para mi abuelo…», se sincera.

Según estas fuentes sanitarias, la enfermedad puede empezar a dar sus primeros síntomas a los 15 días de haberla contraído. «Somos la primera línea en la lucha contra el coronavirus y puede que algunas de nosotras estemos ya contagiadas. En unos días los sabremos», afirma esta trabajadora de urgencias del Hospital zaragozano.