Piden un «corredor verde» para afrontar la campaña del melocotón en el Bajo Aragón

Crear un «corredor verde» que permita la llegada de temporeros inmigrantes al territorio o flexibilizar el transporte hacia los centros de trabajo, son las necesidades urgentes que han trascendido de la reunión celebrada a mediados de esta semana por videoconferencia entre representantes del sector del melocotón del Bajo Aragón y miembros del Partido Popular en el territorio.

Alberto Herrero, alcalde de Calanda y Diputado del PP en el Congresoha sido uno de los participantes junto al presidente de la DO del melocotón de Calanda, Samuel Sancho, los representantes de las cooperativas de Puigmoreno y Calanda, y el presidente y Vicepresidente de Asaja Teruel, Asaja España, Jose Manuel Cebollada.

El tiempo apremia ante los inminentes trabajos de aclareo, recolección y embolsado del melocotón, para los cuales el Bajo Aragón tiene que prepararse en cuanto a mano de obra se refiere. » Estamos hablando de unos 2.700 temporeros para la zona del Bajo Aragón y Caspe que tienen una necesidad imperiosa de venir en 15 o 20 días a través de ese corredor verde Rumanía-España, y esta es la principal necesidad que tienen en estos momentos los agricultores», ha explicado Herrero. «Existen las herramientas jurídicas y legales por lo tanto, lo único que hay que hacer es ponerlas en práctica», ha matizado.

Desde el sector advierten que es necesaria «mucha más mano de obra» de la que constituyen las personas en situación de desempleo en la provincia. De no implantar este «corredor verde» los agricultores no podrán dar respuesta a todas las labores tal como han advertido. Se trata de traer al territorio a temporeros que desde hace años trabajan en el territorio y que constituyen «una mano experta». «Hay países de la Unión Europea que ya han abierto ese corredor verde para hacer llegar a los temporeros. El problema que tenemos es que si España no lo hace de inmediato, todo este personal cualificado que conoce nuestros campos desde hace años, tendrán que ir a otros países si la situación no se desbloquea», ha advertido el primer edil de Calanda.

También se ha hablado de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio en plena crisis del coronavirus. «El Gobierno de España debe realizar los test pertinentes para que estas personas lleguen en un estado de salud óptima y que no supongo un riesgo para la población». La flexibilización del transporte, de cara a las restricciones impuestas por el Estado de Alarma, es otro aspecto sobre el cual el Gobierno de Aragón está trabajando. «Estamos convencidos que con la ayuda del transporte público de autobuses que ahora mismo no tienen actividad se puede llevar una gestión correcta», una medida que ya está en marcha, tal como ha apuntado Herrero.

Estas iniciativas han sido trasladadas al Parlamento para incluirlas «en base a enmiendas» al real decreto propuesto por el Miniestreio de Agricultura, y que será aprobado el próximo miércoles. «Queremos instar al Gobierno de la situación particular que vive nuestra comarca ya que el decreto no se hace eco de las necesidades puntuales y locales que no son las mismas que en el resto de España».