Pilar Borraz: «Un nuevo mapa sanitario mejoraría la calidad del servicio y ayudaría a fijar población»

Desde los sindicatos médicos llevan denunciando desde hace mucho tiempo los problemas de la Atención Primaria, ¿pero qué diferencias específicas hay si se trabaja en un centro de salud en el medio rural?

¿Hay también más problemas para los profesionales, como la conciliación de la vida familiar, el estrés...?

Los pacientes pueden ver que en verano doblamos y triplicamos el trabajo, porque son zonas que aumentan su población o donde llegan turistas pero no hay personal para hacer nuestras sustituciones de vacaciones, que necesitamos como cualquier trabajador. En mi centro de salud somos tres médicas y a todas nos ha tocado estar solas para atender los 14 pueblos que forman nuestra zona básica. Nosotros no nos podemos multiplicar y no nos mandan efectivos, así que no nos queda más remedio que reducir horarios y días de consulta.