Los ‘pipiolos’ se hacen con el XXIX torneo de fútbol sala de Alcorisa

Éxito de participación en las 24 horas de fútbol sala de Alcorisa, que se celebró este fin de semana. Un total de 19 equipos se dieron cita en este torneo, que acabó haciendo suyo el equipo de los ‘Pipiolos’ tras disputar la final contra el ‘Reparaciones MIJ’. «El ganador es un equipo de Alcorisa bastante joven. Desde que se apuntaron hace ya unos 4 o 5 años han evolucionado hasta que al final han podido ganar», explicó José Miguel García, presidente del Alcorisa F.S.

El torneo, organizado precisamente por este club con la colaboración del Ayuntamiento de Alcorisa, es un clásico en la localidad. No obstante, la pandemia y todas las dificultades que entrañaba hicieron que no pudiera celebrarse durante los tres últimos años. No obstante, la acogida en esta XXIX edición fue casi mayor de la esperada, con equipos llegados de localidades como Teruel, Hinojosa de Jarque, Andorra, Mas de las Matas o Alcañiz y, por supuesto, varios conjuntos formados por jugadores alcorisanos.