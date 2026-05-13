La temporada 2025/2026 ha finalizado de la peor manera posible para el Club Deportivo Utrillas: la confirmación del descenso a Regional Preferente. El sueño de Tercera Federación termina y, con él, también una de las mejores etapas de la historia del club de la mano de David «Pitu» Lerga. El técnico y el Utrillas han finalizado su relación profesional de mutuo acuerdo después de cinco años al frente del equipo.

Lerga se marcha del club después de cinco años como primer entrenador. Por el camino, el conjunto minero ha vivido quizás la mejor etapa de su historia, con un ascenso a Tercera Federación y cuatro años en la categoría, una situación que no ocurría desde los años ochenta. «Hasta siempre, Utrillas», titulaba la carta de despedida del ya ex técnico.

El mismo entrenador que logró el ascenso ha vivido también el descenso a Regional Preferente en esta última temporada. No obstante, este resultado no empaña los cinco años del técnico en Utrillas. «Fin a una grandísima etapa a pesar de un final ingrato», ha resumido el propio entrenador en su comunicado. Ni siquiera los resultados del último curso son el principal motivo de su adiós al banquillo utrillense.

Fin de ciclo

La decisión fue tomada de mutuo acuerdo por ambas partes, aunque eso no evita que haya sido difícil para ambos. El motivo no fueron los resultados de la última campaña ni las diferencias entre el banquillo y la junta directiva, sino el desgaste del paso del tiempo. «Cinco años es muchísimo tiempo y sentía que ya no podía dar más», ha explicado Lerga.

El conjunto minero comienza ahora una nueva andadura en la que pretende que el bloque del primer equipo sea mayoritariamente de la casa. «Nosotros tenemos que empezar una nueva etapa y la suya aquí ha finalizado. Empezó a dirigir el equipo en Preferente y lo vuelve a dejar donde estábamos», ha resumido Pedro Asensio, presidente del Utrillas.

La huella que deja Lerga

«Pitu» Lerga se marcha de la entidad utrillense con buenas sensaciones pese al descenso. Cinco años de trabajo, esfuerzo e ilusión por los que la afición siempre le estará agradecida. El técnico ha sido el gran baluarte de la época dorada de los mineros, que comenzó con el ascenso a Tercera Federación en la temporada 2021/2022. En la siguiente campaña, el Utrillas consiguió un noveno puesto; un décimo en la 2023/2024; y un decimoséptimo lugar, el que le ha costado el descenso, en el último año.

Lerga ha dado identidad sobre el verde a un grupo de jugadores que ha competido con solvencia en muchos terrenos de juego de Aragón. Consiguió llenar la grada del estadio de La Vega domingo tras domingo e incluso, en algunos momentos, hizo soñar a la afición colándose entre los puestos de play-off de ascenso a Segunda Federación.

No obstante, el sueño para el Utrillas terminó. Esta temporada le tocó vivir la parte más dura del fútbol. Lerga y la plantilla lo intentaron evitar, pero finalmente no fue posible y el descenso se consumó. El ciclo de David «Pitu» Lerga con el Utrillas se cerró justo donde comenzó, después de 175 partidos oficiales entre Liga, Copa Federación y Copa del Rey.