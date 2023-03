Plantaciones, talleres, jotas y magia en Alcañiz por los Días del Árbol y el Agua

En una labor por concienciar en buenos hábitos con la naturaleza, Alcañiz conmemorará la próxima semana dos días clave en el calendario verde. Se trata del Día del Árbol y del Día del Agua, que se celebrarán los días 21 y 22 de marzo respectivamente con variedad de actos para todos los públicos con especial atención a los más pequeños. Para sacar adelante las iniciativas, se han unido las concejalías de Medio Ambiente y de Infancia y Juventud en el Ayuntamiento de Alcañiz.

La primera cita será el martes 21 de marzo a las 16.30 en la pradera de la ribera del río Guadalope en las inmediaciones del instituto junto al monumento al Grupo Scout en colaboración con la Asociación Amigos del Río. Allí se plantarán 21 latoneros, una especie «recomendada por los agentes forestales» por ser la más adecuada al terreno y condiciones y que se van a tutelar «a conciencia» con la vigilancia del riego especialmente. Desde el ayuntamiento se facilitarán las herramientas e indicaciones, así que solo es necesario llevar «las ganas de plantar árboles». Se plantarán ya crecidos de tamaño para «evitar el vandalismo» con el objetivo de que en «ocho o diez años tengamos un bosque agradable en el que poder estar», dijo el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Panadés. También se colocarán casetas para pájaros en los árboles del entorno a través de camión con cesta, también para que queden altos y «evitar el gamberrismo».

Además, a través de personal especializado se procederá a eliminar ailantos, una especie invasora muy presente en Alcañiz, y desde redes sociales se invitará a la ciudadanía a aplicar hábitos saludables con la naturaleza. «El Día del Árbol es la plantación pero, sobre todo, y conscientes además de que por el día y la hora quizá mucha gente no pueda acudir, es importante la concienciación a la ciudadanía de lo importante que es que a nivel personal cada cual haga su aportación con pequeños gestos», añadió Panadés.

Recordó que a lo largo de toda esta semana se están llevando a cabo trabajos de plantación y siembra de un total de 3.500 ejemplares de pino carrasco en terrenos de titularidad municipal en el paraje de la Dehesa de Pasamán. La actuación abarca un total de seis hectáreas de este entorno cercano al casco urbano de Alcañiz, a pie de carretera de Castelserás, zona afectada por las borrascas y los temporales que azotaron pasados inviernos y ahora por la falta de precipitaciones de los últimos meses. Esta repoblación, sumada a la realizada hace unos meses en La Mangranera, eleva a más de 8.000 los ejemplares de arbolado que se han replantado en las últimas actuaciones en montes alcañizanos.

La plantación en la Dehesa de Pasamán recupera las labores de reforestación y siembra en espacios afectados por incendios forestales que hace un par de años se llevaron a cabo «en ese paraje y que no tuvieron todo el éxito deseable». Entonces, unos 2.000 ejemplares sí arraigaron allí; el objetivo era hacer crecer 6.000, así que los restantes están siendo replantados en estos momentos. Y también hace justo un año se plantaron casi 3.700 nuevas especies arbóreas en el entorno forestal de La Mangranera, en el costado oeste del municipio. «A eso se añaden otras iniciativas como la plantación que realizaron desde el grupo Scout… Estamos hablando de más de 8.000 árboles repuestos», contabiliza Ramón Panadés, «se trata de plantaciones muy significativas, muy importantes, que nos permiten mejorar la masa forestal de nuestro extenso término municipal».

Por otro lado, con parecido objetivo se llevará a cabo otra campaña de reposición de especies vegetales vinculada al contrato de mantenimiento de las riberas del Guadalope «que está obteniendo resultados satisfactorios en el aspecto que presentan las zonas aledañas al río». Las labores de limpieza de estas primeras semanas de servicio han retirado algunas especies de árboles que resultaron dañados y arrancados en varios puntos de recorrido del Guadalope, y en estos días la empresa va a llevar a cabo la plantación de un total de 70 ejemplares de varias especies en puntos concretos afectados por estas pérdidas. «Nos permitirá continuar con la labor iniciada por la comunidad educativa del colegio Gimeno Gil con sus senderos vegetales con árboles señalizados», resaltó.

Jotas, talleres, animación y magia por el Día del Agua

El relevo lo tomarán en la tarde del miércoles 22 de marzo las actividades preparadas por el Día del Agua. Comenzarán a las 17.00 en el Centro Joven, el lugar donde se desarrollará toda la acción. La bienvenida será al son de la jota cantada y bailada a cargo de Jorge Sánchez y alumnado y de la Escuela de José Antonio Pedrós, para lo que ya están preparando letras alusivas a «un tema tan importante y sensible como es el buen uso del agua». Una vez hecha la inauguración se accederá al Centro Joven, donde habrá cinco talleres además de una zona de pintacaras y fotomatón con fotógrafo que entregará la foto física. Para ese día se ha programado un espectáculo de magia para el que habrá dos pases, además de música a cargo del alumnado del Conservatorio José Peris Lacasa en colaboración con Cabriante, ya que «el violonchelo tendrá un papel especial». En la cita colabora Aquara y la Asociación Las Cañas también está invitada a participar en el evento. «Habrá sorpresas además de lo anunciado. Será interesante, porque el agua es un recurso que puede llegar a escasear y me preocupa el futuro que dejaremos a los niños. Debemos educar para que no sea un problema», dijo la concejala de Infancia y Juventud, Susana Mene.

En los días previos ya se realizarán acciones de calle para invitar y animar al personal a acudir al Centro Joven. Tanto esta acción como los talleres corren a cargo de El Políglota Teatro. La entrada es libre y no se requiere de invitación ni inscripción. Para favorecer la participación se han planteado los talleres en rotación de manera que los grupos se muevan de unos a otros. Los mayores de 12 años pueden acudir solos pero los menores deberán hacerlo acompañados de un adulto al menos. Recibirán un pasaporte por participar.