Las plantillas de la Policía Local del Bajo Aragón Histórico solo tienen ocupadas el 50% de sus plazas

El Bajo Aragón Histórico cuenta con 30 efectivos de Policía Local, es decir, la mitad de agentes que debería tener en Alcañiz, Caspe, Andorra y Alcorisa, las cuatro ciudades con estos efectivos. El problema lleva años agravándose y se acrecienta cada vez más en municipios como la Villa Minera, la localidad más afectada, donde solo se cuentan con 3 de los 12 policías locales que debería haber según su índice de población, de 7.210 habitantes.

Son dos los motivos principales que ocasionan que las plantillas no se llenen. El primero de ellos, la cantidad de horas extra al año que, aunque remuneradas, se deben realizar para cubrir la plantilla y lograr que siempre haya efectivos disponibles; y el segundo, que todo ello debe asumirse por unos sueldos inferiores a los que se ofrecen en las grandes ciudades. La diferencia de salarios entre un pueblo del Bajo Aragón Histórico y una ciudad como Zaragoza puede alcanzar los 600 euros mensuales.

Asumen tareas de Guardia Civil

A todo ello se suma la también acuciante falta de agentes de la Guardia Civil, otro problema que complica todavía más el día a día de la Policía Local y la seguridad ciudadana. La provincia de Teruel perdió 102 de estos efectivos hace tan solo seis meses y no ha recuperado ni siquiera la mitad, una situación que provoca que sean los policías locales quienes cada vez deban asumir más tareas propias de este otro cuerpo de seguridad.

La Policía Local de Alcañiz, por ejemplo, vive diariamente esta problemática. Sus agentes trabajan los 365 días al año durante 24 horas, y la mayoría de sus servicios son directamente comisionados por la central de la Guardia Civil. Esto se traduce en que muchas veces, cuando la Benemérita recibe un aviso por robo, debe recurrir a Policía Local porque ellos no pueden hacerse cargo de la alarma al no disponer de más patrullas disponibles.

Para los policías locales de Alcañiz no suele ser fácil asumir estas tareas porque ellos también están «muy justos para cubrir el cuadrante». De hecho, insisten en que «viven prácticamente para parchear a la Guardia Civil». A pesar de contar actualmente con 16 efectivos a jornada completa, estos ya deben realizar un gran número de horas extras para asegurar sus servicios, y «pudiendo sacar solo una patrulla» a la calle por turno, una prestación que consideran «muy escasa» para una ciudad como Alcañiz, de 16.100 habitantes. Lo ideal, apuntan, sería contar con al menos dos de ellas, aunque para conseguirlo sería necesario contar con 30 agentes para cuadrar turnos, algo que ven casi imposible. «Ya nos resulta muy difícil sacar solo una para todos los turnos. Dos sería lo lógico, pero es impensable», afirman.

El Ayuntamiento alcañizano sacó a finales de marzo dos plazas de Policía Local, pero la convocatoria tan solo obtuvo una solicitud. Quien llega a trabajar a la zona no debe permanecer un tiempo mínimo en su puesto, por lo que «en cuanto ven la realidad y pueden optar al mismo cargo en otro lugar, y por mejores condiciones económicas, no dudan en marcharse», aseguran los agentes. «Es un problema que llevamos viviendo años», recalcan.

El cuerpo también da servicio a Policía Nacional, porque la unidad de documentación está en su cuartel y deben ser ellos los encargados de la custodia de los detenidos de todo el partido judicial, con 59 municipios, pero últimamente cada vez llegan «más justos» porque están «muy por debajo del personal». «Quien lo paga es el ciudadano. Algún día ocurrirá algo y no llegaremos ni unos ni otros porque somos los que somos. Y entonces lo lamentaremos todos», añaden.

Pérdida del servicio nocturno

Las consecuencias de la pérdida de agentes de la Policía Local también se dejan ver en otros municipios como Caspe (de más de 10.000 habitantes), donde sin ir más lejos el año pasado se sufrió una merma de 3 efectivos: dos que se marcharon tras aprobar la oposición de policía en Zaragoza, y uno porque se incorporó como agente a la plantilla de Utebo.

La Ciudad del Compromiso, donde durante la temporada de la fruta la población se incrementa en un 30%, lleva además desde 2018 sin ofrecer servicio nocturno debido a que no se llega a la cifra mínima para cuadrar turnos. La plantilla cuenta actualmente con 10 efectivos, lo que permite alcanzar el mínimo legal de dos policías por turno. No obstante, lo ideal para una población con este índice de población sería contar con 16 agentes.

Este año está previsto que se incorporen cuatro nuevos, por lo que el cuerpo se incrementaría hasta 14, pero aún así la cifra todavía seguirá sin alcanzar los 18 policías necesarios para cubrir un horario nocturno que resulta «más que necesario».

A los agentes les preocupa que tenga que ser la Guardia Civil la que se encargue de la seguridad ciudadana durante esa franja horaria. Por ello esperan que en 2025 se puedan incorporar los policías restantes para recuperar este turno.

El Ayuntamiento también es consciente de la situación que atraviesa la policía local, la cual «todavía debe ganar estabilidad», y por ello mismo aprobó en enero una subida salarial para sus trabajadores, una medida «necesaria para que la gente no se vaya». «Si en Zaragoza el salario es mucho mayor aquí tenemos que intentar igualarlo, de lo contrario los agentes continuarán yéndose. Caspe es una ciudad grande y en la que el trabajo sobra, es lo lógico», defiende Pedro Obón, jefe de policía. A todo ello se prevé sumar también la puesta en marcha de una academia de policía que «evite que los agentes abandonen Caspe».

Andorra, municipio más afectado

Soluciones también se encuentran buscando en otros municipios como Andorra, donde el servicio lleva meses funcionando con solo 3 de los 12 efectivos con los que debería contar. La situación empeoró en 2023, cuando el cuerpo perdió dos agentes, un panorama que lleva años repitiéndose.

El alcalde, Rafa Guía, es consciente de lo «mala» que es la situación, sobre todo teniendo en cuenta que «esta es la tercera población más grande de Teruel». Su intención es que este año puedan sacar tres plazas para incrementar un servicio «muy difícil de organizar siendo tan pocos y teniendo que respetar descansos». Aunque no deja de ser consciente de que es una problemática de complicada solución. «En otros sectores como en la educación, cuando tomas posesión de la plaza no puedes dejarla en dos años. En la Policía Local no es así, sino que pueden irse cuando quieran. Es una incongruencia», reflexiona Guía.

Proponen un único servicio provincial

Es por ello mismo que, frente a toda esta problemática, son varios los agentes que abogan por aglutinar toda la Policía Local en unos servicios «que estén a un nivel superior al de un Ayuntamiento, que al final no siempre tiene la capacidad de afrontar estos servicios». «Como son los Ayuntamientos los que sacan las oposiciones hay muchos que primero optan a un municipio pequeño y después se van a Zaragoza, y nadie se lo puede impedir. En Educación, en cambio, se oposita a todo Aragón y según la nota se reparte a la gente por municipios. Y eso es porque se organiza a un nivel superior», explican.

Proponen crear un servicio comarcal, provincial o incluso autonómico, pero tienen claro que para conseguirlo hace falta «consenso político», algo que «lamentablemente nunca se ha llegado a conseguir al tomar decisiones en este sector».

En el territorio, Alcorisa (3.236 habitantes) es por ahora la excepción. En su día consiguieron sacar adelante una plaza que todavía sigue ocupada y con la que por ahora «funcionan muy bien».