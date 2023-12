La Policía Local de Andorra solo tiene operativos a tres de sus 12 efectivos

El servicio de Policía Local de Andorra tan solo tiene operativos a tres de los 12 efectivos con los que debería contar según su índice de población, de 7.201 habitantes. Se trata de una situación que ha empeorado desde febrero, cuando el cuerpo disponía de un total de cinco efectivos tras la incorporación de un nuevo agente. En ese entonces eran cuatro agentes y un Oficial Jefe, mientras que ahora solo quedan tres: dos agentes y el cabo.

Vecinos y Ayuntamiento sienten «gran preocupación» al contar con un «servicio claramente deficitario», especialmente teniendo en cuenta los últimos sucesos ocurridos en la localidad. Hace tan solo un mes, por ejemplo, cinco vehículos ubicados en el polideportivo ardieron en mitad de la madrugada. Tres de ellos quedaron totalmente calcinados y una investigación se mantiene abierta.

El malestar en Andorra también coincide con un periodo de tiempo en el que se acaban de cumplir seis años desde el triple crimen, los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero a manos de Igor el Ruso. La falta seguridad en la localidad continúa siendo un grave problema todo este tiempo después, dado que a la escasez de guardias civiles en la provincia turolense se añade ahora una plantilla de Policía Local prácticamente descubierta.

Queja al Justicia

El alcalde de Andorra, Rafa Guía, es consciente de «la falta de seguridad que vive el municipio» y denuncia que esta situación esté ocurriendo «en la tercera población más grande de la provincia». «Sacamos plazas, pero no las podemos retener. No es de recibo que en una población como Andorra, que por número de habitantes tendría que tener como mínimo 12 policías municipales, no haya manera de cubrirlos», detalló.

El primer edil no descarta presentar una queja a la administración de Justicia de Aragón para encontrar una solución. En cuanto a la Guardia Civil, Guía afirma que hace unas semanas recibió la visita del general de Brigada de Aragón y la teniente coronel de Teruel, a quienes les expresó «sus inquietudes y su malestar por esta falta de seguridad en Andorra y en la comarca en general».

Por el momento el consistorio no ha recibido ninguna respuesta. «Esperamos una reacción. Ellos son un cuerpo que depende del Ministerio de Interior, y por elevación tienen unos hándicaps que dicen que tampoco pueden hacer nada cuando los efectivos tienen que irse a otras provincias y abandonar la nuestra», explicó Guía, quien también señaló que «en el último año nos han abandonado más de 100 efectivos de Guardia Civil». «Es algo que no soluciona todos los problemas de seguridad que tenemos en Teruel, una provincia muy amplia y con poca población, que no tiene que ser extinta de que se le de el mejor servicio igual que en otros sitios», incidió.

Un problema recurrente

La falta de agentes es una situación que la villa minera arrastra desde hace ya varios años. Su plantilla de Policía Local lleva, por lo menos desde 2022, contando con menos de 7 agentes. Gran parte de los que llegan a este servicio permanecen durante unos meses para dejar después su puesto. El resultado siempre es el mismo: una plantilla bajo mínimos y una inquietud entre los miembros del Ayuntamiento, quienes no saben explicar cuáles son las causas exactas que hacen imposible retener a los agentes.

La última incorporación se produjo en febrero de este año, cuando la falta de efectivos también generó preocupación tras una oleada de robos en el barrio el Regalicial, compuesta por 33 viviendas.