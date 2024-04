La Plataforma 13M exige en Zaragoza «otro modelo» de despliegue de renovables

Con lemas como ‘Renovables si, pero no así’ o ‘Le llaman transición, pero es especualción’ o ‘No a las macrocentrales eólicas’, cientos de personas se manifestaron el domingo desde Glorieta Sasera hasta plaza de España en Zaragoza, acompañados por la música y en un ambiente festivo para mostrar su rechazo a la forma en que se está haciendo el despliegue de renovables y exigir que se haga de manera «más planificada, consensuada y que beneficie al paisaje, al medio rural, y a los que viven en él». La Plataforma 13 de marzo, integrada por diversas organizaciones y asociaciones de todo Aragón es la que ha convocado la manifestación, la tercera de este tipo que celebran, aunque lleven ya cuatro años trabajando para frenar este modelo de desarrollo.

Las organizaciones convocantes quisieron «dejar claro» que no se oponen a las renovables, pues aportan calidad ambiental y democratización en la generación eléctrica, pero sí se oponen a las macrocentrales «que desvertebran el territorio, degradan los paisajes y su valor». «Destruyen la biodiversidad y fomentan la despoblación mediante graves afecciones a las actividades tradicionales convirtiendo los espacios naturales en grandes polígonos industriales». denunciaron los manifestantes. Pidieron una moratoria a todos aquellos proyectos que están sin autorización de construcción, para aplicar una ordenación y planificación adecuada y aplicar las futuras leyes del Paisaje y el Plan energético de Aragón.

Cuando los procesos de implantación ya están avanzados administrativamente, se puede

pensar que no hay marcha atrás o no se pueden parar, pero la judicialización de estos proyectos podría suponer un importante coste para las arcas públicas si las administraciones finalmente tienen que indemnizar a las empresas, señalaron desde la Plataforma de los Paisajes de Teruel. Desde “13 de marzo” explican que, hasta el momento de obtener la autorización de construcción, «se pueden enmendar los numerosos errores administrativos que se han producido y las omisiones de las afecciones ambientales y sociales». «No tienen por qué coincidir precisamente estas autorizaciones de construcción, autorizaciones de las que están pendientes la mayoría de los proyectos ahora en tramitación, como es el caso de las seis grandes líneas de transporte que ilegalmente se han planteado para trasladar la energía producida en Aragón a las comunidades que la rodean», señalaron.

Oquendo mostró su temor a que la Comisión de investigación sobre renovables que sigue su curso en las Cortes de Aragón «se desvirtúe y desluzca» porque «cuando hablas de moratoria, parece que les sale un sarpullido» y lo único, incidió, que se pide es que se pare para debatir cómo se hace. «El Gobierno se comprometió a hacer una ley del paisaje y debería haber un plan energético», pero casi un año después, aún no están, denunció.

El portavoz de los Paisajes de Teruel recordó que para ir a los tribunales con las seis autopistas eléctricas que pasarán por Aragón tienen que esperar a que las aprueben los gobiernos autonómicos porque de momento solo lo ha hecho el Ministerio. Recordó además que mientras se da luz verde a estas autopistas, «se les deniega a las comunidades energéticas, así como a las instalaciones de autoconsumo la autorización para engancharse a la red». «Se ponen trabas» para «evitar dejar en manos de la ciudadanía lo que es el consumo distribuido, una oportunidad que la energía procedente de las renovables nos daba y que era inviable anteriormente con la energía nuclear o la térmica».

Este lunes han vuelto a exigirlo en las Cortes, donde la Plataforma 13 de marzo ha intervenido para opinar sobre el Proyecto de Ley para el impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos.

Presencia política

Antes de que se iniciara la manifestación, el director de Desarrollo Territorial del Gobierno de Aragón, Luis Lorén, convocó el domingo a los medios para mostrar su apoyo a los manifestantes. Como ellos, dijo que lo que quieren es conseguir «racionalidad» en el despliegue de las energías renovables y definir dónde se pueden instalar los parques eólicos o fotovoltaicos y donde no. Incidió en que su partido trabaja en la elaboración de una directriz en este sentido.

Eso sí, señaló, que desde el Gobierno «no se pueden paralizar ninguno de los proyectos que ya tienen expediente por el gasto público tremendo que supondría echarlos atrás». Sin embargo, Lorén subrayó que «la eclosión de renovables» que ha permitido el anterior Gobierno durante ocho años «hay que controlarla» para minimizar el impacto. «Solo hay que pasearse por el territorio de Aragón para ver que parece un parque temático de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas».

Sobre el hecho de que Vox, partido socio de Gobierno con el PP en Aragón, se haya unido a la manifestación, el portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo dijo que «no se opone a que nadie venga y se manifieste». «Eso no quiere decir que vamos con ellos ni ellos con nosotros. Cada cual es libre de manifestarse. Lo que espero es que compartan el lema de «Renovables sí, pero no así», al entender que este modelo no es el más deseable ni adecuado y que ahora que están en el Gobierno hagan por cambiarlo», señaló.

A la manifestación acudieron también políticos de Izquierda Unida, Aragón-Teruel Existe y Chunta Aragonesista, a quien Loren criticó y acusó de «incoherencia» y de «faltar a la verdad» al apoyar esta protesta después de haber formado parte del anterior Gobierno de Aragón que impulsó el actual despliegue de renovables.