La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel aclara algunas cuestiones relacionadas con su papel en el Maestrazgo

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha reivindicado su papel y objetivo a través de una nota de prensa en la que aclaran y matizan algunas cuestiones que la Asociación Viento Alto ha hecho públicas en los últimos días. En este comunicado hacen referencia a varios puntos, el primero de ellos tiene que ver con el apoyo de la iniciativa eólica en el Maestrazgo, en concreto a una reunión mantenida para informar -hace ahora varios meses- de los proyectos en energías renovables para el territorio: «Cuando se dice que los proyectos de energías renovables son fruto de la participación del territorio, no sabemos si el convocar unas reuniones informativas con un bajo contenido de información y muy escaso tiempo para la participación, son los elementos que avalan esos procesos participativos. Así como la insinuación de que todas las personas que asistieron a las mismas estarían de acuerdo con lo que se proponía, cuando en algunos casos se manifestó la oposición, en otros no se dejó intervenir por falta de tiempo y en todas ellas la mayoría de los participantes no manifestaron ninguna opinión. Querer usar que ‘el que calla otorga’ para afianzar las ideas propias es un recurso ya muy manido, pues es más realista decir que “quien calla no dice nada'».

También desde esta plataforma tratan de aclarar la vinculación o no de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo con estos proyectos eólicos. «En el comunicado de la Asociación Viento Alto se hace referencia al apoyo recibido por algunos socios de los Empresarios Turísticos del Maestrazgo, afirmación que refleja solo una parte muy sesgada de la realidad. La Asociación Empresarial no tiene entre sus fines la oposición o apoyo a proyectos, sino el impulso y la promoción del turismo en la comarca, con diversas acciones y propuestas y en colaboración con todas las entidades públicas y privadas del mismo, habiéndolo demostrado durante los veinticinco años de existencia. También es cierto que sus socios tienen diferentes visiones y posturas ante los proyectos del territorio, como no puede ser de otra forma, pues una asociación no es un ente de pensamiento único, ni de imposición de criterios de unos a otros de sus socios. Pero no es menos cierto que la mayoría de los socios se manifestaron preocupados porque la implantación de las centrales eólicas propuestas supone una masificación, por eso hay un posicionamiento contrario a las mismas por la afección que supondría para el paisaje, que es uno de los recursos más importantes para el sector turístico y empresarial, ligados a la marca Maestrazgo», hicieron constar en el escrito.

«En la nota de Viento Alto se hace referencia a un documento firmado con la empresa, al que nadie ha tenido acceso, ni se ha facilitado para poder comprender mejor el proyecto, ni se ha publicado por ningún medio para así cumplir con la transparencia que marca la Unión Europea en las cuestiones ambientales. Además no conocemos qué empresa ha redactado y presentado ese documento, pues en este momento en el territorio hay dos empresas que pugnan por la implantación de aerogeneradores, una que ha presentado sus proyectos en el Ministerio de Transición Ecológica y otra que ha expuesto sus ideas de forma muy general y sin proyectos ni ubicaciones concretas. No entendemos que el citado documento sea secreto, por razones que no alcanzamos a comprender, o sea solo para uso interno y, por tanto, su validez queda en entredicho», recalcan también en este comunicado.

De igual modo, la Plataforma ratifica su voluntad y la de otras entidades para iniciar una mesa de diálogo en «la que se pueda intercambiar ideas y exponer los argumentos de todas las partes, según se solicitó en su momento y a la que no se ha recibido ninguna respuesta». Aseguraron pues que «la única fórmula de acuerdo y entendimiento es el diálogo y el intercambio de visiones sobre lo que puede suponer para el Maestrazgo la implantación de varios proyectos de centrales eólicas». «Con la única intención de aportar lo mejor es con la que se está trabajando desde todos los ámbitos, tanto instituciones públicas, como privadas, pero todos no podemos tener razón en argumentos contrapuestos. De ahí la necesidad de diálogo para buscar las mejores soluciones», concluyeron.