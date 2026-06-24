La plataforma de alcaldes de la A-68 pide sumar a las reclamaciones a los agentes sociales: «Se trata de una cuestión que afecta a todos»

Reclamar que las obras de la A-68 a su paso por el Bajo Aragón sean una realidad lo antes posible es una responsabilidad compartida entre poder político y los agentes sociales y empresariales del territorio. Es una de las primeras conclusiones a las que llega la plataforma de alcaldes afectados por la N-232.

Aseguran que, para conseguir que las obras se lleven a cabo, la presión tiene que llegar por parte de toda la sociedad y no solo por los alcaldes que en este momento concreto están al frente de los respectivos Ayuntamientos y Comarcas. Recuerdan que esta plataforma no es nueva, sino que se recupera de un movimiento anterior que estuvo durante años parado. Entonces, apuntan, vecinos, empresarios, sindicatos otros agentes sociales formaban parte también de la entidad que reclamaba las obras. En este sentido, la intención es implicar también a estas institucionen para que participen en las acciones que se plantean.

“Nosotros como alcaldes podemos proponer, sugerir y ayudar, pero el impuso tiene que llegar desde todo el tejido social. Si queremos reactivar la plataforma tiene que ser con el apoyo de todos”, apunta, Jesús Morales, alcalde de Quinto y quien fuera hace año y medio uno de los portavoces del movimiento.

Un primer planteamiento

Después de año y medio en silencio, una parte de los alcaldes que se ven afectados por el desdoblamiento de la N-232 se reunieron este martes para acordar acciones conjuntas con las que volver a llamar la atención sobre el estado en el que se encuentra la vía. Entre ellas se encuentran varias movilizaciones, aprobación de mociones conjuntas en casa uno de los Ayuntamientos, una recogida de más de 20.000 firmas, nuevas reuniones con el ministro o una gran manifestación en Zaragoza.

Aunque en la primera reunión de este año celebrada este martes solo estuvieron presentes cinco de los trece alcaldes implicados, todos ellos recibieron el acta de la reunión con las movilizaciones que se plantean. En cuanto a los que no pudieron asistir, reclaman prudencia y piden un poco de tiempo antes de valorar y decidir sin comparten esta primera propuesta de acciones.

Aun así, la necesidad de movimiento “para que la carretea no caiga en el olvido” es un sentimiento compartido entre todos los implicados. Todos ellos añaden que la intención es trabajar unidos, dejando de lado los diferentes políticos -entre los alcaldes y presidentes comarcales hay representantes de PP, PSOE e Izquierda Unida.

Unas obras completamente paradas

Actualmente, las obras de la A-68 a su paso por la zona están estancadas. Los únicos trabajos que están activos son los del tramo entre Burgo y Fuentes de Ebro. En este caso, la previsión era que estuvieran listas en agosto de 2025, pero tras una prórroga hasta diciembre de 2025 los trabajos siguen activos y sin previsión de terminar antes de final de año. Cabe recordar que las primeras noticias que se publicaron en este tramo, fue su licitación que se remonta a mediados de 2021.

Fuentes del PP añaden que este tramo es el mismo que se contemplaba en los presupuestos generales de 2018, con Mariano Rajoy aun como presidente del Gobierno de España. El tramo que se planteó entonces sigue sin estar desdoblado y aunque tanto PP como CHA dentro del Grupo Plurinacional de Sumar han reclamado información en este sentido, no existen plazos oficiales por parte del Ejecutivo Central. En cuanto a estos últimos, Jorge Pueyo (CHA), sostuvo antes de concurrir a los comicios autonómicos que la puesta en marcha de los tramos pendientes sería una de sus líneas rojas para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2026, de los cuales todavía no hay noticias.

En el año y medio de inactividad de la plataforma, no ha habido ningún avance en el desarrollo de la carretera. La última vez que el tema se trató en una comisión del Congreso – en mayo de 2025- la postura del MITECO era que la licitación del tramo entre Quinto y Azaila era «inminente». Aun así, no se sabe nada del proyecto.

Así, a su paso con el Bajo Aragón y para llegar hasta la provincia de Castellón la A-68 tiene todavía pendiente la ejecución y redacción de seis tramos más. A nivel autonómico, la última bilateral que se produjo entre Octavio López y Óscar Puente fue en diciembre de 2024 y no ha habido más encuentros en los que tratar el estado de la autovía.