La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán pide reconocimiento para la lengua de las zonas oriental y norte

La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán (PANHC) pide al nuevo Gobierno de Aragón que se reconozca que la lengua aragonesa, en sus diferentes modalidades lingüísticas, es «la lengua propia de la zona oriental y norte de Aragón». Recuerda que la actual Ley de Lenguas dice, en su artículo 2.2., que «además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma». Asimismo, apuntan que el Estatuto de Aragón no menciona ni una sola vez el catalán, por lo que «la lengua catalana no es lengua propia del territorio».

La PANHC también demanda al Ejecutivo de Aragón «un cambio radical en la Academia Aragonesa de la Lengua y la supresión del Institut del Català d’Aragó». La Plataforma recuerda que los 15 académicos de la citada academia votaron a favor de ceder la autoridad lingüística de las modalidades propias de la zona oriental de Aragón al Institut d’Estudis Catalans y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Según apunta «la supresión del Institut del Català d’Aragó debe llevar consigo la modificación total de la manipuladora web de la Academia»

La PANHC también pide revisar los libros de texto de Lengua catalana y de Geografía e Historia para «evitar contenidos politizados como ha ocurrido en algunas ocasiones» y asegura que es necesario que «se revisen y modifiquen los currículums educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para evitar la imposición actual que permite que el catalán sea lengua vehicular en los centros educativos en detrimento de las modalidades lingüísticas aragonesas y del español».

Por último, la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán acusa a Chunta Aragonesista de ser «el caballo de Troya catalanista en Aragón». No obstante, además de denunciar que CHA quiere imponer el idioma catalán en Aragón, recuerda que «forma coalición en Europa con la formación catalanista de Compromís».