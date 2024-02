La Plataforma contra el lobo y el oso en Aragón pide a la sociedad que «no caiga en la trampa de que la convivencia pacífica es posible»

La Plataforma contra el lobo y el oso en Aragón ha mostrado su malestar por el contenido de la charla conservacionista que se celebró el pasado sábado en Alcañiz. Pide a la sociedad «que no caiga en la trampa del mensaje fácil de que una convivencia pacífica con el lobo es posible» y solicita a DGA el cese inmediato del Jefe de Servicio de Biodiversidad, Manuel Alcántara, porque considera «muy grave» su presencia como ponente en este foro.

En una carta firmada por su presidente, el ganadero de Arén José Luis Castell, la Plataforma asegura que «durante el desarrollo de estas jornadas se comparó el peligro de extinción de estos depredadores con las situaciones de dificultad que está atravesando la ganadería extensiva y se instó a los ganaderos a que asimilen una situación que no es nueva y que va a ir a más». «Hablar de una posible convivencia pacífica entre la ganadería extensiva y estos depredadores es una utopía y pretender convencer a la opinión pública de lo contrario es sencillamente engañarla. El lobo es un depredador que siempre va a atacar al ganado antes que a la fauna silvestre porque es una presa más fácil y lo tiene en su naturaleza», aseguran.

Para la Plataforma, insinuar que «para que esta convivencia sea efectiva los ganaderos tienen que volver a manejos y formas de trabajo de hace 70 u 80 años es una tomadura de pelo al sector y a su trabajo». «Es poner por delante el abandono de la actividad al desarrollo del territorio, negar el avance a las personas para favorecer el de las alimañas. Mientras todos los sectores productivos están haciéndose sitio en la era de la digitalización, el big data o la inteligencia artificial estas asociaciones conservacionistas influidas por un buenismo ajeno a la realidad, quieren convencernos a los ganaderos y lo que es peor, a la sociedad en general, de que la convivencia entre depredadores y presas es posible volviendo a formas de vida de hace un siglo», señalan.

Aseguran que «la ganadería extensiva ha sufrido una abandono enorme en los últimos años por ser un sector poco rentable y muy sacrificado. Muchos de los que continuamos con la actividad lo hacemos por vocación y con la esperanza de la situación mejore». Sin embargo, para estos ganaderos este tipo de situaciones provocan todo lo contrario: «Si el lobo consigue asentarse de forma firme en el territorio, lo hará a costa de la desaparición de la ganadería extensiva, incrementando la despoblación del medio rural. El precio de tener lobos es vaciar nuestros pueblos, y dejar nuestros montes yermos».

«Los ganaderos pedimos el mismo respeto por nuestro trabajo que cualquier actividad productiva de cualquier sector, queremos seguir viviendo de nuestro trabajo, de nuestros animales y no vernos amenazados por un problema que hace poco tiempo no existía y que es completamente evitable. No queremos subvenciones para atajar este problema, queremos soluciones. La presencia del lobo solo es posible en territorios donde esté controlado y no haya ganadería, cualquier otra cosa es engañar a la opinión pública», expresan.