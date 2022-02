La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel califica de «irrespetuosa» la respuesta de Capital Energy a sus alegaciones

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha remitido durante la jornada del miércoles a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza su escrito de respuesta al documento entregado por las mercantiles promotoras de los parques eólicos Pacauli, Arlo, Céfiro y Argestes el pasado 7 de diciembre de 2021. A través de esta misiva, cuyo destinatario es el Ministerio de Transición Ecológica, la Plataforma considerara que la respuesta de Capital Energy se ha redactado «en un tono de descalificación y mofa» incluso hacia las alegaciones presentadas. Lo cual, añadieron, «dice muy poco de su respeto» hacia los procesos participativos ciudadanos, y más en un contexto, subrayaron, de trámite administrativo en el que deben primar fundamentalmente las cuestiones técnicas alejadas de cualquier valoración subjetiva en relación a los temas tratados.

A través de este texto apuntaron que las alegaciones «demuestran suficientemente las carencias del estudio de impacto ambiental, los errores, las contradicciones entre distintos apartados del mismo». Denunciaron lo que a su juicio supone la no adaptación a la estructura y contenidos del estudio de impacto ambiental de un parque eólico y, sobre todo, «la falta de respuesta completa al alcance que estableció en diciembre de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como consecuencia del proceso de Consultas Previas, las Mercantiles promotoras no aceptan ninguna de las alegaciones mediante respuestas sesgadas, erróneas y manifiestamente malintencionadas en ocasiones, a menudo formuladas en tono despectivo». En consecuencia, las Mercantiles promotoras, añadieron, no consideran necesario incorporar en el estudio de impacto ambiental ninguna modificación y mantienen su formulación actual.

Desde la plataforma y a través del citado informe reiteraron todas las, a su juicio, contradicciones, errores y carencias ya formuladas en su escrito de alegaciones e insiste por ello, ante el Órgano Sustantivo, acerca de los riesgos que supone aceptar, para una Declaración de Impacto Ambiental, una documentación parcial e incompleta que no permite en modo alguno decidir, de forma objetiva y razonada, si los proyectos son compatibles con la conservación de los elevadísimos valores ambientales de la zona. En esta situación, desde la Plataforma afirmaron que si las Mercantiles promotoras persisten en su actitud, exigirán la aplicación de los principios de precaución del derecho comunitario que emanan del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que han sido consagrados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde la Plataforma consideraron «absolutamente necesario» dar esta respuesta, elaborada por los mismos especialistas que en su momento se encargaron de la redacción de las alegaciones, por dos motivos fundamentales: el primero de ellos, estar en condiciones para poder posicionarse adecuadamente en futuros litigios en relación a la implantación de estas macro-centrales eólicas en un territorio con elevadísimos valores paisajísticos y de diversidad; y en segundo lugar, que no sean las Mercantiles promotoras las que tengan la última palabra dentro del proceso administrativo.

Valdeltormo y Valjunquera se manifestarán en el Mas del Labrador

Todo listo para que el Mas del Labrador, situado entre Valjunquera y Valdeltormo, acoja una nueva movilización en contra de las propuestas de construcción de parques eólicos en el Matarraña. Las plataformas por el paisaje de ambas localidades llevarán a cabo la I Caminata por la Defensa del Paisaje con el objetivo de manifestar su oposición a los proyectos de Capital Energy y Forestalia. Ambas plataformas hicieron un llamamiento para que asistan personas de todo el Matarraña y de comarcas vecinas como el Bajo Aragón. La salida será escalonada y tendrá lugar entre las 10.00 y las 11.00. En Valjunquera los senderistas saldrán de la plaza del Sechá y en Valdeltormo de plaza de la Iglesia. Está previsto que tras una hora de marcha senderista, los participantes lleguen al Mas del Labrador.

En torno a las 13.00 se leerá un manifiesto. Asimismo, los organizadores recogerán alegaciones a los proyectos. «Tenemos que defender nuestro paisaje de una amenaza que podría eliminar para siempre el mayor atractivo que tenemos los que vivimos aquí y también los que nos visitan, que es nuestro paisaje», explicó Esperanza Miravete, portavoz de Valjunquera por el Paisaje, quien recordó que todo el entorno del Mas del Labrador se vería «gravemente afectado» por las propuestas de las dos empresas promotoras. Además de las plataformas convocantes, la caminata cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de ambas poblaciones, el Club de Montaña Matarraña Ports y la Plataforma en favor de los paisajes de Teruel.

Cabe recordar que tanto Valjunquera como Valdeltormo cuentan en estos momentos con dos proyectos de polígonos eólicos en sus respectivos términos municipales. El de Capital Energy continúa a la espera de conocerse el resultado de su declaración de Impacto Ambiental. Por su parte el proyecto de Forestalia continúa en exposición pública hasta medidados de este mes. En ambos municipios los ayuntamientos decidieron posicionarse en contra de acoger parques eólicos en sus términos municipales tras las consultas populares que llevaron a cabo. En el caso de Valjunquera un 71% de los vecinos votaron en contra y en Valdeltormo la cifra ascendió hasta el 91%.

Charla informativa en Calaceite

La capital cultural del Matarraña será la próxima localidad en acoger una charla informativa por parte de las entidades que se oponen a la instalación de parques eólicos en el Matarraña. El acto tendrá lugar el viernes a las 19.00 en el salón de actos de la casa consistorial. La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Calaceite, Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarraña y la Plataforma a favor de los paisjaes de Teruel. Pese a que ninguno de los proyectos de parques eólicos se ubicaría en Calaceite, desde el consistorio decidieron posicionarse en contra después de subrayar que la instalación de estos parques en localidades vecinas tendría un «irreparable» impacto visual.

Recordaron que los parques de la Terra Alta, cuyos aerogeneradores miden en torno a 120 metros, ya suponen un impacto para el entorno tanto de día como de noche. «Nos oponemos frontalmente por el grave impacto visual que tendrá, no solo en nuestra localidad, si no en todo el Matarraña. Hemos de recordar que somos uno de los pocos lugares de Aragón con una carta del Paisaje», explicó Carlota Núñez, alcaldesa de Calaceite. Núñez apuntó a que la Línea de Alta Tensión pasaría por su término municipal. «Sabemos cómo es ese impacto en el paisaje porque lo tenemos ya en la vecina Terra Alta. No queremos nuevos aerogeneradores que además serán aún más gigantescos y que dañarán irremediablemente nuestro paisaje y nuestra comarca», añadió la alcaldesa de Calaceite.