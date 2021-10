La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel denuncia en el Senado el «modelo especulativo» que siguen las renovables en España

El portavoz de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo ha denunciado en sede parlamentaria la falta de ordenación de las renovables y lo que a su juicio constituye un «modelo especulativo» y «proyectos meramente desarrollativos». Así lo ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Transición Ecológica que ha tenido lugar durante la tarde del jueves en el Senado. La comparecencia ha tenido lugar tras la invitación de la Agrupación de electores Teruel Existe y que ha querido participar en la ponencia sobre los retos de una transición energética sostenible.

El portavoz de la citada plataforma ha subrayado que existen ya 20 centrales eólicas en toda la provincia y que se pretenden instalar 110 más y ha alertado del «irreparable» daño que ello causará al territorio y a otras provincias del interior del país. «Tenemos ya un importante impacto visual en la provincia con esos 20 parques, muchos de ellos de mucha menor envergadura que los que se proponen. No queremos ni imaginar en qué se puede convertir nuestro territorio de llevarse a cabo este aluvión de proyectos», ha señalado.

Ha denunciado que se trata de un «modelo especulativo» y ha advertido de una burbuja «similar a la inmobiliaria» y que Teruel podría ser «víctima de la especulación». Asimismo, Oquendo ha apuntado a que las promotoras son desarrolladoras de proyectos y no explotadoras. «Son simplemente empresas desarrolladoras de proyectos. No llegan nunca ni a producir, ni a vender, ni a distribuir. Quieren simplemente desarrollar para tener un beneficio rápido y venderlos a fondos en Singapur, Malasia y Copenhague», ha afirmado Oquendo. Otro de los principales argumentos que ha esgrimido es que su plataforma «no se opone» a las renovables, sino al modelo propuesto. «Ordenación, vertebración y diversificación. Las renovables son necesarias, no podemos aceptar que se nos acuse de estar en contra de ellas, pero no todo vale. Además se está dividiendo y fragmentando a la sociedad, algo que también es muy peligroso», ha explicado.

El portavoz de la Plataforma ha ido más allá de la controversia actualmente existente en la provincia de Teruel y ha apuntado a que existe un modelo y un planteamiento «equivocados» respecto al planteamiento de los parques eólicos y plantas solares. «Estamos asistiendo a vacíos legales y situaciones alegales a las que se acogen las empresas. Está claro que la legislación va muy por detrás de la realidad». Oquendo ha apuntado que se está «desaprovechando» la enorme ventaja que, a su juicio, ofrece la actual tecnología para no centralizar la producción si no para producirla allí donde se consume. «Con la tecnología anterior de combustibles fósiles era inviable y hubiese sido además catastrófico construir centrales térmicas en cada comarca o en cada pueblo. La tecnología actual sin embargo sí que permite que con unas placas o un pequeño aerogenerador se produzca electricidad donde se necesita. Pero paradójicamente se está siguiendo el mismo modelo centralizador y expoliador que con la anterior tecnología».

Por su parte, el senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, ha agradecido la participación de Oquendo por su «visión del territorio» y ha incidido en la «invasión» que su juicio, se está produciendo en la provincia de Teruel con «un 10% de la provincia ocupada por proyectos eólicos». Situación que, ha añadido, se produce en otras provincias de la España Vaciada.