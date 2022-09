«En pleno 2022 no podemos invalidar a la persona que sufre Alzheimer»

Cuando hablamos de afectados por el Alzheimer no hablamos únicamente de los pacientes...

¿Cuántos pacientes de Alzheimer se calcula que hay en el territorio?

El lema de este año es 'InvestigAcción'...

Sí. Hay que investigar para actuar sobre el binomio afectado -enfermo y cuidador- desde el minuto uno. Para eso se ha elaborado un itinerario del recorrido de la demencia, intentando definir las fases conforme la patología evoluciona, y esto pasa por investigar y actuar desde la concienciación para la prevención para hacer un diagnóstico certero, para hacer un tratamiento farmacológico y no farmacológico personalizado y actualizado y a la vez hacer un acompañamiento psicológico y emocional al familiar. El duelo en estas patologías es importantes porque no solo existe cuando fallece un paciente que hemos cuidado desde hace muchos años, sino que se produce un duelo anticipado porque la familia está viviendo un deterioro gradual y continuo de ese ser querido. El Alzheimer hace que el paciente pierda sus rasgos de carácter, su personalidad, su capacidad intelectual y también su autonomía.

¿Cuál es el primer paso si ya tenemos el diagnóstico de un familiar encima de la mesa?

Cuando hablamos de los primeros indicios. ¿Cuándo debemos alarmarnos?

Se ha avanzado, sobre todo, en la visibilización de la enfermedad. ¿Cuáles son los retos pendientes?

Hay que concienciar muchísimo a las familias para que cuando vean los primeros signos de alarma acudan al médico y no los dejen pasar, además de buscar recursos lo antes posible. No deben justificar esos primeros despistes por razones de edad. Sabemos que el Alzheimer está ligado a la edad, pero sabemos que se puede envejecer sanamente, por lo cuál cualquier síntoma requiere atención médica. También debemos hacer consciente a la ciudadanía de que deben ser sensibles con los pacientes. A todo el mundo nos puede tocar vivir un Alzheimer y no nos gustaría que nos trataran como personas incapacitadas o incluso inútiles. Hay que eliminar el estigma. En diagnósticos precoces tenemos pacientes muy válidos que pueden tomar decisiones, que tienen las capacidades cognitivas intactas para saber cómo quieren ser cuidados o decidir aspectos importantes de su vida. En pleno año 2022 no podemos inutilizar o invalidar a la persona que sufre Alzheimer. Hay que saber que también hay un porcentaje de pacientes de menos de 65 años que padece esta enfermedad y que se siente mal tratados a nivel social en restaurantes o comercios. Vamos a pensar que la persona con Alzheimer, sobre todo en estadios iniciales y en edades jóvenes, todavía es muy válida, porque así lo dicen los expertos.