El pleno de Calanda, a vueltas con la cuenta de protocolo

Calanda celebró pleno extraordinario en el que se aprobó la cuenta general de 2020 y se dio a conocer el informe de control interno. Salió adelante por unanimidad, aunque como apuntaron desde la oposición, «aprobar no significa estar de acuerdo». Los socialistas consideran que el pasado fue un buen año para haber sacado algunos de los asuntos pendientes adelante. Entre ellos, la compra de furgonetas para la brigada, la construcción de los vestuarios del campo de fútbol o iniciar las obras del multiusos. «Estamos de acuerdo en que no se pudieran comenzar pero ni siquiera se ejecutó una partida que estaba abierta con 2.000 euros para un concurso de ideas», dijo la portavoz, Esther González.

No consideran desde el equipo de gobierno que el pasado fuera el mejor año para sacar adelante todos estos asuntos ya que «no eran prioridad en pandemia», apuntó el concejal de Hacienda, Óscar Luengo, que recordó la merma al no ingresar «ni tasas por servicios como terrazas o basuras, ni de la piscina». También recordó a la oposición, que su partido gobierna en Comarca del Bajo Aragón, Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón y Gobierno de España y que «las subvenciones para daños de la borrasca Gloria no han llegado a pesar de la promesa del Gobierno central», en alusión a la crítica sobre la falta de actuaciones al respecto.

El último punto que destacaron los socialistas fue el que motivó uno de los encontronazos entre PP y PSOE. Se trata de la cuenta de protocolo, que según denunció la oposición se multiplicó por tres. «¿Acaso se trajo a Vicente del Bosque y una organización de pádel internacional en los años que ustedes comparan? ¿O quizá es que ustedes enviaron melocotones a la empresa paquistaní que tanto anunciaron que iba a venir?», dijo Luengo. Tras recriminar al concejal que «se había pasado», los socialistas aseguraron estar de acuerdo con estas acciones que son por el bien de Calanda. No así «los envíos a particulares, que no entendemos qué tiene de promoción», concluyó González.

En otro orden de cosas, en la sesión de este martes se quedó desierta la licitación para el suministro de un camión de la basura y habrá que esperar otros seis meses, tal y como reconoció el concejal Miguel Fraga, quien agradeció la disposición de la Comarca del Bajo Aragón. De momento, seguirán recurriendo al de la institución comarcal que presta uno cuando el municipal sufre averías. Algo, que cada vez sucede con más frecuencia.

Se aprobó la solicitud de modificación a aula mixta el aula de 0 a 1 años de la escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Calanda. También se designaron los festivos locales para 2022 que se fijan en el 29 de marzo -martes- como Día del Milagro, y el 13 de octubre -jueves- por las Fiestas del Pilar.