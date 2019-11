Pocas butacas libres en el teatro de Alcañiz para escuchar a Teruel Existe

Las consignas de Teruel Existe calaron en la noche alcañizana de este miércoles en un acto programado en el teatro de Alcañiz. Nada se dejó a la improvisación en una cita importante en la capital bajoaragonesa en la que habían estado el pasado fin de semana presentando su programa. Del salón parroquial, -lugar donde se celebró dicha reunión-, la agrupación de electores convocó en el teatro municipal. El público respondió con un patio de butacas prácticamente lleno y buena entrada en la segunda planta.

El #yatetoca llegó a la ciudadanía en las voces del territorio y de todo perfil, unas desde el escenario y otras a través de los vídeos grabados en diferentes localidades. En el teatro Beatriz Martín explicó cómo es vivir en Bueña; Alba Polo, expuso su caso personal de una persona joven que tuvo que marchar a Alemania, y Joaquín Egea, “un alcañizano criado en Calamocha que regresó a trabajar y vivir a Alcañiz tras finalizar sus estudios superiores en Teruel”, contó su experiencia vital y qué le llevo a entrar en la formación. Los tres son candidatos al Senado.

“No somos un partido ni tenemos a ningún representante al que rendir cuentas ni obediencia. Solo tenemos un objetivo común que es la mejora de Teruel y representamos a todos los habitantes de la provincia”, dijo Martín. “¿Qué pasa con la transición energética o con aquellos que se comprometen con la provincia y luego votan otra cosa obedeciendo a su partido? Necesitamos estar en Madrid para saber qué está sucediendo realmente y actuar sin intermediarios y llevar la voz de Teruel al Congreso y el Senado”, añadió Polo. Incidió en la necesidad de la conectividad para que los jóvenes puedan trabajar y emprender y acceder a una vivienda, servicios educativos y sanitarios que “deben ser accesibles porque Teruel no está aislada, ha sido aislada”.

Manuel Gimeno y Tomás Guitarte, número dos y uno al Congreso, completaron la terna sobre el escenario. Guitarte incidió en la necesidad de estar en Madrid “sin intermediarios”. Solo de esta manera, “teniendo representación es como el mensaje llega porque está visto que lo que pasa en la calle se queda en la calle, las reivindicaciones sociales no les importan”.

Analizó estos días de campaña y puso en valor el efecto que había causado el solo anuncio del salto de la plataforma al espectro político como agrupación de electores. “En quince días probablemente han visitado la provincia más ministros que los últimos cuatro años”. Recordó que en Teruel Existe cabe todo el mundo “tenga la ideología que tenga”.

‘Kapi’ de Azero puso la música en su versión acústica en el acto de Teruel Existe sobre las tablas del teatro de Alcañiz. / B. Severino

Menos electores que en abril

Joaquín Egea se preguntó qué había pasado en estos seis meses desde las últimas elecciones. “Lo que ha pasado es que Teruel es la única provincia de España que ha perdido electores, casi 600 personas menos votarán estas elecciones respecto a las de abril”, reflexionó argumentando el motivo por el que se ha dado el salto a la política en este momento. “No podemos aguantar más. Dentro de quince años la mayoría de gente que hay aquí no será productiva y si se plantea un problema ya no habrá manera de tirar de él y ya solo nos quedará administrar nuestras miserias”, añadió y reivindicó de nuevo la A-68 y la A-40 como la forma de tener un “polo de comunicación del Bajo Aragón y de Teruel único”. “¿Dónde se va a instalar Amazon? Son tres centros y los tres se ubican donde hay autovía en Huesca y en Zaragoza, nada de Teruel”, concluyó.

Entre intervención e intervención, se proyectaron los vídeos reclamando la A-68, seguridad en el medio rural con más efectivos policiales, -momento en el que resaltó el espíritu #SiempreIranzo– o unas infraestructuras del siglo XXI. Los mensajes también se lanzaron en forma de canción de la mano de ‘Kapi’ de Azero que interpretó varios temas en acústico. Lo volverá a hacer este viernes en la plaza Amantes en Teruel en la fiesta final de campaña a la que se unirán más artistas y colectivos. Entre ellos, Comarca de Guadix por el tren, SOS Cameros o Soria YA entre otros.