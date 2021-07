Polémica por el desnudo integral y el contenido de la actuación de Ignatius Farray en Alcañiz

La actuación de Ignatius Farray en la apertura del Mes de la Comedia de Alcañiz ha generado polémica en el pleno municipal de julio. Los dos grupos de la oposición, PP y PAR, han criticado el contenido de la actuación, «con insultos xenófobos, racistas, excluyentes e hirientes» y que terminara con el desnudo integral del cómico; y han pedido que no se gaste dinero público (8.198 euros) en contratar este tipo de humor.

Por su parte, el alcalde, Ignacio Urquizu, ha defendido que la cultura «siempre que no vulnere derechos fundamentales o no incite a la violencia» es libertad de expresión. «Nosotros tenemos una política cultural más abierta y transgresora, los conservadores tienen otros referentes como Martes y Trece o Paco Martínez Soria (…) Yo no asistí pero me habría gustado porque escuchándoles me acuerdo de humoristas transgresores como Leo Bassi que a veces tienen difícil encaje. Seguro que Buñuel también tuvo que escucharse muchas cosas por lo transgresor que fue en su momento. Eso es el arte y la cultura, que nos pueden gustar más o menos», ha dicho Urquizu.

La polémica por la actuación de Farray ha llegado en el turno de ruegos y preguntas. Primero ha intervenido la concejal del PAR Berta Zapater, quien ha calificado la actuación de «bochornosa» y ha pedido al equipo de gobierno, «al que no le echa la culpa», que se informen antes de contratar espectáculos para que no se vuelvan a programar actuaciones de este tipo. “La cultura debe entenderse como ayuda a la convivencia y el tipo de discursos que escuchamos el sábado solo consiguen lo contrario con insultos xenófobos, racistas, excluyentes e hirientes que se escucharon con las risas de unos pocos, muchos que se definen de izquierdas, no quiero acusar a nadie, y la incredulidad de casi todos. Creemos que tras el covid es más necesario de nunca ayudar al bienestar emocional pero el humor tiene límites éticos y no nos podemos excusar en la expresión ‘era una broma’ para albergar comentarios despectivos e hirientes”, ha asegurado Zapater, quien ha recordado que en la pasada legislatura, cuando era concejal de Cultura, “sin tener un solo argumento contrastable en la actuación” sufrió una amenaza de bomba, silicona en las cerraduras y una manifestación en la puerta del Teatro por una actuación también del Mes de la Comedia.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PP, Nacho Carbó, quien ha criticado que el equipo de gobierno haya gastado 8.198 euros “en un señor que terminó con los pantalones bajados y con la mayoría de los espectadores poniéndose las manos a la cabeza y sin palabras”. “¿Qué criterios se han seguido y valorado para su contratación mas allá de que tenga un Premio Ondas o salga en Movistar? Ruego que este tipo de programaciones no formen parte del Ayuntamiento de Alcañiz”, afirmado Carbó.

El concejal de Cultura, Jorge Abril, en un tono más conciliador que Urquizu, ha defendido que, aunque el de Farray no es el humor que le gusta, se escogió porque es un cómico de relevancia nacional y en el Mes de la Comedia “tienen la obligación de programar diferentes tipos de humor”. “Buscábamos a una persona con tirón y que guste al público joven y Farray ha estado en Zaragoza, Málaga, Bilbao,… No es mi tipo de humor, hubo líneas rojas que yo no habría pasado pero el caso de que algún alcañizano esté molesto emitiremos una queja a la productora. Hay personas a las que no les gustó pero a otros les gustó mucho», ha recalcado Abril.