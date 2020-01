Polémica por la discriminación legal de los perros catalogados potencialmente peligrosos

“Es que no se entiende”. No se entiende –dice indignado el presidente de Bulltierrer España- que “obliguen a los perros a llevar bozal” en una exposición donde los jueces tienen que examinarles la mandíbula. Joaquín Sonsona, quien también regenta un criadero de bulltierrer en Andorra, habla de la Exposición Nacional Canina celebrada el pasado fin de semana en Lugo. Varios vecinos denunciaron que los perros considerados por la Ley 50/1999 como potencialmente peligrosos no llevaban bozal. A consecuencia de la denuncia la Xunta de Galicia se presentó y el domingo, tuvieron que ponérselo para concursar.

¿Por qué tuvieron que acatar una Ley que solo regula los espacios públicos? “El espacio que alquiló la Sociedad Canina Gallega, organizadora del evento, es propiedad del Ayuntamiento de Lugo”, explica el presidente del club del American Staffordshire Terrier en España, Antonio Nicolás Botica Viso. “Debido a una interpretación errónea de la Ley por parte de la Dirección de Sanidad o Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Dependiendo de cada autonomía, las listas de las mal llamadas Razas Potencialmente Peligrosas son diferentes en cuanto a razas y a número”, responde el secretario de la Real Sociedad Canina de España, Benjamín Merino Rodríguez.

En cuanto a si afectará a la XLII Exposición Nacional Canina y XXXX Exposición Internacional Canina de este fin de semana en Zaragoza, Botica cree que “no tiene por qué repercutir”, ya que se va a celebrar en un espacio privado. Desde luego, ningún bien le haría al concurso viendo como acabó la película en Lugo. “La mayoría se marcharon en el momento en el que les dijeron que se tenía que poner el bozal”, explica Botica. Como Sonsona, incide en que los jueces no pueden valorar físicamente la dentadura o la forma de la boca. Tampoco correr –como se les exige- porque “no pueden utilizar la boca para respirar”. Y esta última situación –dice indignado Botica- se extrapola a su vida diaria.

“Es antinatural”. “Van atados, con correa de un metro como mucho, con bozal”. “No pueden oler libremente”. “No pueden socializar”. “Como les han dado esa fama de peligrosos la gente no se acerca”. “Los perros están cogiendo mucho miedo a todo”. “Debido a esa Ley está cambiando el carácter de la raza”.

Una tormenta de pensamientos que resuenan desde hace mucho tiempo en la cabeza del presidente del club del American Staffordshire Terrier, quien quiere ver ya la luz del sol: “Si a algún dirigente político le interesa ayudar que sepa que estamos aquí para lo que haga falta. Que se ponga en contacto para que de una vez por todas se pueda solucionar”.

También el secretario de la Real Sociedad Canina de España apela a la responsabilidad política: “Las distintas autoridades se vuelcan a recalcarnos sobre el maltrato y bienestar animal y luego nos exigen poner los bozales. ¿Esto no es maltrato a razas que vienen demostrando en todas las exposiciones su carácter afable y educado?”. Y defiende que las exposiciones caninas son “el reflejo de cómo se debe tratar a los perros y una demostración palpable de socialización de los animales para con las personas y entre ellos”.

Perros presentados en la exposición canina de Lugo con bozal

Ley que regula la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos

¿Unos perros son peligrosos y otros no? La abogada de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), Ana Estarán, explica que la Ley actual discrimina a los perros por nacer con una determinada genética: la mayoría de los PPP lo son por pertenecer a determinadas razas o tener unas características concretas (pesa más de 20 kilos, tiene una mandíbula prominente, entre otras). Un dálmata o un caniche, por ejemplo, también pueden ser potencialmente peligrosos, pero solo después de haber mordido a una persona.

Todos los perros pueden ser peligrosos, porque “la agresividad no responde a una raza concreta” explica Estarán, quien considera que la Ley que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos “no tiene ningún tipo de fundamento”. Y para que se revise, están recogiendo firmas desde FAADA. “Se aprobó sin tener en cuenta ningún tipo de estudio ni informes veterinarios. No existía ningún tipo de estadística que afirmase que una raza muerde más que la otra”.

La abogada no niega que los perros considerados potencialmente peligrosos no tengan una predisposición genética más agresiva. Ahora bien, no es factor exclusivo “para predeterminar un comportamiento”. Lo es “la educación, el contexto en el que vive, cómo son sus responsables…”. Por eso, Estarán exige obligaciones para todos los propietarios sin distinción de raza.

“En otros países los perros tienen un carné que acredita que han pasado exámenes de comportamiento: si el animal puede pasear al lado de su sueño, si obedece ordenes muy básicas, si camina con correa de forma correcta, si tras cierto estímulo no ataca, si responde tras la llamada de su dueño…”

A la pregunta de cómo debería actualizarse la Ley 50/1999, la abogada lo tiene claro: “Se tendrían que sentar en una mesa expertos: veterinarios etólogos, educadores caninos, asociaciones de veterinarios y cuidadores profesionales de estas razas”.