Polémica en Mazaleón por el escaso caudal del Matarraña en algunos puntos del cauce

Polémica en Mazaleón después de que varios tramos del río Matarraña a su paso por la localidad quedasen totalmente secos. La agrupación Massalió Viu denunció el viernes la, a su juicio, «mala gestión hídrica» que se está desarrollando desde hace varios meses en el tramo medio del río Matarraña, concretamente en el término municipal de Mazaleón. El principal problema explicaron es que, a pesar de que desde el Pantano de Pena se están desembalsando unos 600 litros de agua por segundo, no llega a la zona del río en la que se ubica la toma de agua de boca del municipio. Como principal causa apuntaron a la decisión de la Junta Central de usuarios de la Cuenca del Rio Matarraña y Afluentes, de desviar la mayor parte del caudal del rio por la acequia que va a la Balsa de la Val Comuna con el objetivo de dirigirla rápidamente hacia Maella para ser utilizada por los regantes de este municipio. No obstante, durante el fin de semana se ajustaron los caudales y el agua volvió a fluir con normalidad por el cauce del río.

Sin embargo desde la agrupación política subrayaron que el hecho provocó que durante la pasada semana el agua, en el punto desde donde se abastece la red municipal, quedase «casi totalmente estancada mostrando un color y desprendiendo un olor» que, añadieron, «hicieron dudar de su salubridad». Pese a que hasta el momento todas las analíticas han sido favorables, desde Massalió Viu manifestaron su preocupación por que en los próximos días pueda aparecer una analítica negativa. Por ello, añadieron, temen que durante las próximas el agua no tenga los parámetros necesarios para ser consumido con seguridad. «No estamos para nada en contra de los aprovechamientos agrícolas. Pero creemos que si se está desembalsando agua desde el embalse de Pena tenemos derecho a contar con un río vivo por nuestro municipio», explicó Carlos Celma, portavoz de Massalió Viu.

«Alarma injustificada»

Desde la Junta Central de Riegos desmintieron estas acusaciones y subrayaron que en ningún momento la toma de agua se quedó desabastecida. Confirmaron que parte del caudal se derivó a la citada balsa con el objetivo de optimizar el agua de riego ya que, de este modo, se producen menos pérdidas. Entendieron la preocupación existente pero no ocultaron su sorpresa ante una alarma, a su juicio, injustificada. Defendieron que «ningún usuario ni ningún municipio» se ha visto desabastecido y defendieron la gestión llevada a cabo. Recordaron que existe agua «más que suficiente» para la presente campaña de riegos y para agua de boca. No obstante, recordaron que su misión es optimizar los escasos recursos por si el próximo año hidrológico fuese muy seco. «Tenemos unos recursos muy escasos, en un año muy seco y debemos gestionarlos de la mejor manera. Ya no para este año si no de cara al próximo por si volviese a ser seco», explica Miguel Zurita, presidente del Sindicato Central de Riegos.

Por todo ello quisieron transmitir tranquilidad a todos los vecinos de Mazaleón y a todos los usuarios de la cuenca. «Queremos transmitir tranquilidad a la cuenca y subrayar que ningún ayuntamiento y ningún usuario se ha quedado si se va a quedar sin agua. Si llevasemos muchos años trabajando y meditando cada decisión, seguramente no podríamos decir lo mismo», añade Zurita. Subrayaron que contar con una pequeña reserva estratégica en la balsa de Val Comuna permite optimizar la poca agua existente. Por su parte, desde el consistorio, confirmaron que durante los últimos días no se han producido problemas de falta de caudal en la toma de agua potable y subrayaron que los depósitos están a plena capacidad.