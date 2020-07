El polémico «Yellowstone» se retira de Castellón por el rechazo de los pueblos

El polémico proyecto Maestrazgo-Els Ports ha anunciado durante la jornada del lunes que retira la iniciativa de la provincia de Castellón-quedan tan solo las de Teruel y Tarragona-debido a la oposición por entero de todos los pueblos a los que repercutiría. Todos los municipios de la Mancomunitat Comarcal Els Ports acordaron por unanimidad rechazar la iniciativa al mostrarse contrarios «a la imposición de nuevas medidas restrictivas en el territorio y la introducción de especies salvajes». Este rechazo ha forzado que la promotora, la Fundación Global Nature, haya confirmado a través de un comunicado, que retira la propuesta en la provincia de Castellón.

Desde Global Natura han manifestado respetar la decisión de las localidades de la mancomunidad y anunciaron que continuarán apostando por la «revalorización» de los espacios y los productos de los territorios en los que está presente. Global Nature asegura que la iniciativa sigue en marcha en Teruel y Tarragona por lo que todas las miradas se centran ahora en las reacciones políticas, hasta ahora inexistentes. El primer partido en posicionarse públicamente en Aragón es el PSOE del Matarraña, que gobierna en la Comarca; y el del Maestrazgo, en la oposición. Las dos agrupaciones han mostrado su malestar por la, a su juicio, «falta de información y transparencia» por parte de los promotores de la iniciativa Maestrazgo-Els Ports, conocida como el ‘Yellowstone Europeo’ o ‘español’. Ambas agrupaciones socialistas manifestaron que se trata de un proyecto que «no cuenta con la gente del territorio».



Está previsto que el jueves se produzca un encuentro entre la agrupación del Maestrazgo y el promotor de esta iniciativa, el biólogo Ignacio Jiménez. «Queremos que se defina el proyecto, el impacto y repercusión que tendría en la zona no solo turísticamente, sino en el desarrollo de las principales actividades económicas que sustentan la provincia como es la ganadería o la agricultura», explicaron los socialistas del Maestrazgo. Todo ello después de que se produjese una primera reunión con el PSOE Matarraña. Tras ella, y según indican, desde la agrupación consideran que no existe un proyecto definido. «Pensamos que han lanzado una idea sin haber contado ni con alcaldes ni con ninguna otra institución y no nos quedan suficientemente claros los objetivos», explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña. Los socialistas matarrañenses volverán a pronunciarse en los próximos días tras mantener una reunión con los alcaldes de la zona. Asimismo, afirmaron que «no se han explicado» las repercusiones para el sector ganadero y agrícola que puede suponer el crear una figura similar a un parque natural.



Desde ambas agrupaciones socialistas aseguraron que este proyecto «carece de una estructura clara y transparente» y por ese motivo los socialistas del Maestrazgo, desconfían de la iniciativa. No obstante, señalaron estar abiertos a escuchar las distintas iniciativas que permitan el desarrollo de la zona. «Manifestamos nuestro apoyo a los diferentes sectores económicos que sustentan el territorio y nuestra oposición ante cualquier actividad que vaya en contra de los proyectos ya instalados en la comarca», añadieron los socialistas. Por su parte desde la agrupación del Matarraña incidieron en que apoyarán cualquier proyecto para la zona pero «siempre y cuando cuenten con la gente del territorio y sirvan como medida paliativa contra la despoblación».