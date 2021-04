La Policía Judicial confirma que antes del triple crimen ya se tenía constancia de que el autor del tiroteo seguía en la zona

Los cinco agentes de la Policía Judicial de Alcañiz que han prestado declaración este martes en el juicio han confirmado que días antes del triple crimen de Andorra ya se tenía constancia de que la persona que había disparado a matar en un masico de Albalate seguía en la zona y subsistía robando en los masicos. Han asegurado que después del tiroteo «ya tenían indicios» pero fue el día 12, dos días antes de los asesinatos, cuando “realmente están seguros de que es la misma persona”. “Es la información que se manejaba”, han dicho.

De esta forma los agentes han dejado en entredicho la declaración que ha prestado por la tarde el por entonces capitán de Alcañiz, Horacio Requena, quien ha repetido su declaración hace más de tres años ante la jueza de Alcañiz, en la que dijo que no tenían constancia de que el autor del tiroteo siguiera campando a sus anchas entre Albalate y Andorra.

La Policía Judicial también ha confirmado que el objetivo de la ‘nota informativa’ era precisamente acreditar los hechos y por ello se le dio difusión distribuyéndola a todas las unidades. Se terminó de redactar el día 12 por la tarde-noche y en la jornada siguiente, un día antes del triple crimen, se difunde. Esta nota, que no se incluyó en el sumario de la causa y salió a la luz hace unos meses porque la viuda de Caballero la encontró entre las pertenencias de su pareja, revela que la Benemérita sabía que el Ruso seguía en la zona porque se tenía constancia de 14 robos con el mismo ‘modus operandi. Incluso se elaboró un mapa con la ruta del criminal, se encontraron pisadas en varios masicos y un retrato robot que no fue distribuido públicamente.

No obstante, el presidente de la sala no ha dejado a los abogados preguntar por cuestiones relativas a la seguridad como por qué no se avisó a los vecinos del territorio. Tampoco sobre por qué no hubo coordinación y se supo que estaba en España una persona con una ordena internacional de busca y captura.

Sobre la peligrosidad de Feher sí que han dicho los agentes que no tuvieron constancia hasta después de su detención, cuando conocieron su nombre e historial delictivo-mató a dos personas en Italia por lo que ha sido condenado a cadena perpetua-.

¿Ofrecieron a Iranzo acompañarle a su mas?

Los abogados también han querido conocer si después de acompañar a la Guardia Civil por las cuevas de Valdoria para buscar al criminal, los agentes se ofrecieron a acompañar a Iranzo a su masico, en el que la noche de antes había entrado el criminal. En este punto los agente sno han sido tan precisos y han dicho que «no creían recordar» que se le hiciera esa pregunta.