El PP anuncia una bajada de impuestos y «cumplir siempre la ley» en Andorra

Con una enmienda a la totalidad de la gestión realizada por el equipo de gobierno del PSOE y el PAR. Así se presentó este domingo la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Andorra, Silvia Quílez. Vuelve a concurrir a las elecciones con el objetivo de alcanzar el «cambio obligado» que necesita la localidad turolense tras cuatro años «muy deficientes».

El acto central del PP andorrano ha contado con la presencia del máximo responsable de los populares en la provincia, Joaquín Juste, y también de la número uno de la candidatura autonómica a las Cortes de Aragón, Ana Marín. Ante ellos, Quílez ha realizado sus primeros compromisos de cara a la próxima legislatura si cuenta con el apoyo de los vecinos: «bajaré los impuestos, gestionaré con eficacia y cumpliré siempre la ley».

Ha querido presumir de la labor realizada en estos años, en los que «hemos trabajado, tenido mil ideas, aportado todo lo que hemos podido y nos han dejado», como el plan social de ayuda al comercio y empresas que tuvieron que cerrar por la crisis de la Covid, las ayudas a los celíacos o el arreglo de caminos. También medidas que se aprobaron en los presupuestos a instancias del PP, como el desarrollo de las unidades de ejecución de Los Hortales y la extinción de las licencias de obras derivadas de la borrasca Gloria. «Aunque luego el equipo de gobierno no las puso en marcha», ha lamentado.

Quílez ha definido la legislatura que está a punto de finalizar como la de la «parálisis y el retraso». Se ha caracterizado por «dimisiones en cascada, luchas por la alcaldía entre los dos socios de gobierno, inmovilismo, contrataciones ilegales, improvisación y denuncias ante la Fiscalía», mientras han tenido presupuestos «históricos» que no se han materializado en la mejora de las instalaciones deportivas, la renovación del servicio de agua, la optimización de los accesos o la construcción de un pabellón de festejos.

Para acabar con ello, el Partido Popular presenta una candidatura en la que «están presentes todas las edades y los sectores del municipio». «Tengo al mejor equipo para trabajar, un proyecto para hacer y un pueblo para crecer», ha recalcado. «Somos gente de Andorra, que queremos seguir viviendo aquí y, con la ayuda de todos, conseguiremos que nuestro municipio vuelva a ser lo que un día fue», ha añadido.

Ese objetivo lo pretende alcanzar con un ambicioso programa de gobierno en el que, además de la rebaja fiscal, aspira a reorganizar el Ayuntamiento con la Relación de Puestos de Trabajo y la aprobación del convenio colectivo. Además, pondrá el foco en ayudar a las empresas a que se instalen en Andorra, solucionará el problema de la red de agua, mejorará calles, renovará las instalaciones deportivas, construirá el pabellón de festejos, dinamizará la vida cultural de la localidad, impulsará la presencia de la Policía Local, optimizará los servicios municipales y creará un espacio de ocio para los más jóvenes.

Plan de transición justa

En su intervención ha recordado a los concejales del PSOE y del PAR que «hace cuatro años vestían la camiseta de ‘No al cierre de la central'». Y ha lamentado que «ahora no es que esté cerrada, sino que ya no está y no han hecho nada para evitarlo».

La candidata ‘popular’ ha asegurado que exigirá la ejecución del Plan del Transición Justa y ha afeado a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que culpabilizara al PP del cierre de la instalación carbonífera. «Ha sido el PSOE el que no quiso mantener abierta la Central Térmica y todavía seguimos esperando las empresas que nos prometieron en la campaña del 2019», ha insistido.

Sin embargo, municipios aledaños como Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Calanda o Urrea de Gaén han visto cómo se ha creado empleo en estos años. Y en todos ellos hay «una nota coincidente», que «son gobernados por el Partido Popular».

«Desterrar la mentira de Andorra»

Especialmente crítico se ha mostrado el presidente del Partido Popular turolense, Joaquín Juste, con el «espectáculo lamentable» que se ha vivido en Andorra durante esta legislatura. Unos hechos que le ha llevado a visitar el municipio en reiteradas ocasiones para «denunciar las ilegalidades que se han cometido y también las falsedades que han trasladado los gobiernos de España y de Aragón».

«Es imprescindible desterrar la mentira en Andorra», ha afirmado, al tiempo que ha considerado «inaplazable» que el Partido Popular gane las elecciones autonómicas y municipales para «cambiar a unos gobernantes que no han querido escuchar a los andorranos, no se han preocupado de sus problemas y tampoco han puesto las soluciones que necesitan para tener el futuro que se merecen».

En contraste con ello, Juste ha asegurado que el Partido Popular en Andorra y Aragón ofrece «decencia, dignificar la labor pública, ponerse al servicio de los ciudadanos y no servirse de ellos, resolver sus problemas y ofrecer oportunidades a las gentes que quieren seguir viviendo en la mejor provincia del mundo».